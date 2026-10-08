Gülbek'ten fon krizine ilişkin çarpıcı iddialar! "Soruşturma 2025'e uzanacak"

Gazeteci Kubilay Gülbek, kamuoyunda "fon skandalı" olarak bilinen soruşturmanın perde arkasına ilişkin iddialarda bulundu. Gülbek, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesinden SPK'nın tutumuna, kara para iddialarına kadar pek çok konuya değindi.

"ŞÜPHELİ OLARAK DOSYADA YER ALDI"

Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesinde suçlamaları kabul etmesini beklemediğini söyleyen Gülbek, Sayan Kaya'nın işlemleri bilinçli olarak yapmadığını ve bunun bir yatırım olduğunu anlattığını aktardı. Gülbek, "Şüpheli olarak dosyada yer aldı. İfade verdi, kurtuldu anlamına gelmiyor. Bir yargılanma süreci var" dedi.

Gülbek, Sayan Kaya'nın içeriden bilgi alarak yatırım yapma ve bu yolla kazanç sağlama anlamına gelen "insider trading" suçuyla ilgili şüpheli konumunda olduğunu ileri sürdü. Gülbek, Sayan Kaya'nın dolandırıcılık suçuyla ilgili bir şüpheli olmadığını da belirtti.

"HTS KAYITLARI VE İFADELER VAR"

Dosyada Sayan Kaya'ya ilişkin HTS kayıtları, ifadeler ve şüpheli para hareketleri bulunduğunu öne süren Gülbek, Sayan Kaya'nın fon yöneticileriyle görüştüğünü iddia etti. Gülbek, 1 Temmuz ile 16 Eylül arasında fonlardan çıkış yaşandığını da söyledi.

"SPK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMADAN PARAYI YATIRDI"

Savcılığın Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yazı yazarak neden suç duyurusunda bulunmadığını sorduğunu iddia eden Gülbek, Sayan Kaya'nın SPK suç duyurusunda bulunmadan önce elde ettiği kazancı yatırdığını öne sürdü. Gülbek, kanunda iade edilmesi gereken tutarın kazancın iki katı olduğunu, ancak SPK'nın suç duyurusunu bir gün sonra yapması nedeniyle tek katının yeterli olduğunu savundu.

Basına yansıyan bilgilere göre Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın yaklaşık 163 milyon liralık yatırımı, 5 ayda yaklaşık 2,2 milyar liraya ulaştı. Çiftin 5 Ekim'de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) 1 milyar 860 milyon lira aktardığı bildirildi.

"SPK SESSİZ KALIYOR"

Fonlarda değeri olmayan hisse senetlerinin fiyatlarının yapay olarak yükseltildiğini öne süren Gülbek, fonların başında SPK yetkilisi bulunmasına rağmen kurumun denetim yapmadığını iddia etti. Gülbek, "Kim denetlemesi gerekiyor? İşte SPK'nın denetim merkezi orası. Çünkü fonların başında SPK'nın da yetkilisi var. SPK olduğu gibi sessiz kalıyor" ifadelerini kullandı.

"2025 YILINA DÖNÜLECEK" İDDİASI

Savcılık kaynaklarından soruşturmanın 2025 yılına uzanacağı yönünde bilgi geldiğini söyleyen Gülbek, bir eski SPK başkanının ifadeye çağrıldığını ileri sürdü. Gülbek, bu kapsamda Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Zehra Taşkesenlioğlu'nun adlarını verdi. Gülbek, Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi olduğunu belirttiği eski rektör Ünsal Ban'ın, Emre Tezmen'in şirketinden yurt dışına 100 milyon lira çıkardığını iddia etti.

"KİRLİ PARA İSVEÇ VE İNGİLTERE'YE GİDİYOR" İDDİASI

Gülbek, iş insanı Kasım Garipoğlu'nun faktoring şirketi üzerinden fon soruşturmasındaki bazı şirketlerin "kirli parasını" topladığını iddia etti. Bu paraların Kapalıçarşı'daki bazı döviz büroları aracılığıyla İsveç ve İngiltere'deki bankalara gönderildiğini öne sürdü.

Garipoğlu'nun 30 milyon dolarının çalındığı gerekçesiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğunu anlatan Gülbek, paranın sahibi olduğunu belirttiği şirketlerin ise şikayetçi olmadığını söyledi. Gülbek, "Kirli para olduğu için şikayetçi olursa mali polis, savcılık üzerlerine çöker, soruşturma ortaya çıkar" dedi.