GÜLBEN ERGEN SAHNEDE DÜŞTÜ - Son Dakika
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GÜLBEN ERGEN SAHNEDE DÜŞTÜ

07.05.2022 23:17

DÜZCESPOR'un şampiyonluk kutlamaları için sahne alan Gülben Ergen, şarkı söylediği sırada sahnede yere düştü.

DÜZCESPOR'un şampiyonluk kutlamaları için sahne alan Gülben Ergen, şarkı söylediği sırada sahnede yere düştü. Karavanına götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen Gülben Ergen, yeniden sahneye çıkarken, rahatsızlanınca konser sona erdi. Düzcespor, TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyon olurken, Anıtpark Meydanı'nda kutlama yapıldı. Gecede ünlü sanatçı Gülben Ergen sahne aldı. Güben Ergen, Düzcespor'a başarılar diledikten sonra sevilen şarkılarını söylerken sahnedeki halıya ayağının takılması sonucu düştü. Güvenlik görevlileri tarafından çevresi sarılan Gülben Ergen, kendi ekibindeki görevliler tarafından karavanına götürüldü. Karavana çağırılan doktorlar Gülben Ergen'in tedavisini yaptı. Dizlerinden ve kolundan hafif yaralanan Gülben Ergen daha sonra sahneye geri döndü. Bir süre sahnede kalan Gülben Ergen, rahatsızlanınca yeniden karavana götürülürken, konser sona erdi.

GÜLBEN ERGEN SAHNEDE DÜŞTÜ
GÜLBEN ERGEN SAHNEDE DÜŞTÜ
GÜLBEN ERGEN SAHNEDE DÜŞTÜ
GÜLBEN ERGEN SAHNEDE DÜŞTÜ
GÜLBEN ERGEN SAHNEDE DÜŞTÜ
GÜLBEN ERGEN SAHNEDE DÜŞTÜ
GÜLBEN ERGEN SAHNEDE DÜŞTÜ
GÜLBEN ERGEN SAHNEDE DÜŞTÜ
GÜLBEN ERGEN SAHNEDE DÜŞTÜ
GÜLBEN ERGEN SAHNEDE DÜŞTÜ
GÜLBEN ERGEN SAHNEDE DÜŞTÜ

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Gülben Ergen, Şampiyon, Konser, Şarkı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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