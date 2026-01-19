Gülden Karaböcek Edirne\'de Konser Verdi

Türk müziğinin usta isimlerinden Gülden Karaböcek, Edirne'de verdiği konserle müzikseverlerle bir araya geldi. Sanatçı, sahne performansı ve yorumuyla izleyicilerden büyük alkış aldı.

Konser öncesi ve sonrası Edirnelilerle yakından ilgilenen Gülden Karaböcek, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Edirne'ye en son yaklaşık 30 yıl önce gelmiştim. Bugün burada olmak benim için çok güzel. Tüm Edirne halkına sevgi ve selamlarımı gönderiyorum" dedi.

Yoğun ilgi gören konserin ardından sanatçı, hayranlarıyla fotoğraf çektirip imza verdi. Gülden Karaböcek, Edirne'de sahne almaktan mutlu olduğunu belirterek programına başka şehirlerde devam edeceğini ifade etti. - EDİRNE