Güler: "Projelerim Çalıntı Değil, Göz Nurudur"

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Çiftçiyi "Tarlanda Kralın Hazinesi Var" Diyerek Dolandırmak İstediler

Mehmet Özhaseki'den "Ankaralı Değil" Diyenlere Yanıt: Atatürk Selanik'te Doğmuş, Ne Yapalım Yani