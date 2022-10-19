Güler Sabancı: 16 Yılda 218 Projeye 56 Milyon TL'den Fazla Destekte Bulunduk

Sabancı Vakfı, 16 yıldır devam eden hibe programları kapsamında düzenlediği 'Ekim Zamanı' etkinliğinde, desteklediği sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi. Etkinlikte konuşan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olduğu ve herkesin sesinin eşit çıktığı bir toplum hayaliyle 16 yılda 218 projeye 56 milyon TL'den fazla destekte bulunduk" dedi.

Sabancı Vakfı, 16 yıldır kesintisiz devam eden hibe programları kapsamında destek verdiği sivil toplum kuruluşlarını, dün düzenlediği 'Ekim Zamanı' etkinliğinde bir araya getirdi. Etkinlik, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın ev sahipliğinde, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yapıldı.

SABANCI VAKFI STK'LARA 16 YILDIR HİBE DESTEĞİ SAĞLIYOR

Sabancı Center'da yapılan buluşmada, 2021-2022 döneminde Sabancı Vakfı'ndan hibe desteği alan 7 projenin hikayesi kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarına 16 yıldır kesintisiz hibe desteği vererek bu alanda tek vakıf olduğu belirtilen Sabancı Vakfı'nın, bugüne kadar 218 projeye 56 milyon TL'den fazla destek sağladığı, bu sayede 76 ilde yüz binlerce kişinin hayatına dokunulduğu belirtildi.

"16 YILDA 218 PROJEYE 56 MİLYON TL'DEN FAZLA DESTEKTE BULUNDUK"

Etkinlikte konuşan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, toplumsal gelişmenin sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirmekten başladığını belirterek şunları söyledi:

"Kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olduğu ve herkesin sesinin eşit çıktığı bir toplum hayaliyle 16 yılda 218 projeye 56 milyon TL'den fazla destekte bulunduk. Sabancı Vakfı olarak, toplumsal gelişmenin ancak güçlü ve etkin sivil toplum kuruluşlarının varlığıyla mümkün olacağına inanıyoruz. Projelere maddi desteğimizin yanında vakfımızın yarım asra yakın süredir edindiği tecrübeyi de paylaşmaya gayret ettik. Hibe desteği verdiğimiz kurumlar, bizim için ortak gayeye ulaşmada birlikte yürüdüğümüz yol arkadaşları oldu. Birbirinden değerli projelerle bir arada olmak, geleceğe dair umutlarımızı pekiştiriyor ve yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Tüm proje sahiplerine, Türkiye'nin toplumsal gelişimine katkı sunan çalışmaları için minnetlerimi sunarım."

'EKİM ZAMANI' ETKİNLİĞİNDE 7 DERNEK PROJELERİNİ ANLATTI

Ekim Zamanı buluşmasında Anka Üreten Kadın Derneği, Dem Derneği, Dört Mevsim Yaşam Boyu Oyun ve Öğrenme Derneği, Hempa Çocuk Derneği, Kadın Adayları Destekleme Derneği, Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği ve Türkiye İşitme Engelliler Derneği'nin proje temsilcileri, projelerinin sonuçlarını, projelerini hayata geçirirken yaşadıkları deneyimleri, gelecek dönem için planlarını ve projelerden yararlanan insanların öykülerini aktarma fırsatı buldu.