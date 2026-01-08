Güler Sabancı'nın Kitabı Sesli Kitap Olarak Yayında - Son Dakika
Kültür Sanat

Güler Sabancı'nın Kitabı Sesli Kitap Olarak Yayında

Güler Sabancı'nın Kitabı Sesli Kitap Olarak Yayında
08.01.2026 19:39
Güler Sabancı'nın 'Bir Üniversite Var Ederken' kitabı Storytel'de kendi sesiyle yayınlandı.

SABANCI Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyet Başkanı Güler Sabancı'nın, Sabancı Üniversitesi'nin kuruluş hikayesini anlattığı "Bir Üniversite Var Ederken" isimli kitabı, Storytel'de kendi sesiyle dinleyiciyle buluştu.

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın, Üniversitenin 25'inci yılı kapsamında İngilizce'ye çevrilen ve kampüste imza töreni gerçekleştirilen 'Bir Üniversite Var Ederken' adlı kitabı Türkçe olarak Storytel'de dinleyiciyle buluştu. Güler Sabancı'nın anıları ve gözlemleri üzerinden kaleme aldığı kitabı, kendi anlatımıyla seslendirilerek sesli kitap haline getirildi.

BİRLİKTE VAR EDİLEN BİR ÜNİVERSİTENİN HİKAYESİ

Sabancı Üniversitesi'nin kuruluş fikrinin ortaya çıktığı ilk andan günümüze kadar geçen sürecin anlatıldığı kitapta; yükseköğrenimde fark yaratmak hedefiyle, Türkiye'nin 3'üncü vakıf üniversitesi olarak hayata geçirilen Sabancı Üniversitesi'nin kuruluşu, Güler Sabancı'nın kişisel tanıklığı ve hafızası üzerinden aktarılıyor. Güler Sabancı, 'Hayatımın en önemli gayelerinden' dediği Sabancı Üniversitesi'ni anlatırken, bu yolculuğun kendi kariyer ve yaşam yolculuğu içerisindeki yerine de değiniyor. 'Bir dünya üniversitesi' vizyonuyla yola çıkan Sabancı Üniversitesi'nin, kurumsallaşma sürecinde geçtiği aşamaların yanı sıra Sabancı Ailesi'nin ve Sabancı Vakfı'nın katkıları ve akademik kadroların üstlendikleri rollere de dikkat çekiliyor. Üniversitenin çok paydaşlı bir yapı olduğu ve "birlikte" var edildiğinin altı çizilerek; bürokrasiden, akademisyenlere, öğrencilerden uluslararası iş birliği yapılan kurumlara geniş bir pencerede yer veriliyor.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN GELİŞİMİNE IŞIK TUTUYOR

Güler Sabancı, Türkiye'nin yükseköğrenim yakın tarihine de bir not düşüyor. Türkiye'de vakıf üniversitelerinin gelişimine ışık tutan önemli bir bellek kaydı niteliğinde olan kitapta, bürokrasiden akademiye uzanan çok katmanlı süreçler, kurumsal bir hafızadan, gelecek kuşaklara rehber olabilecek bir anlatıyla sunuluyor. Sesli kitap formatıyla daha geniş bir kitleye ulaşması hedeflenen 'Bir Üniversite Var Ederken'; eğitim, liderlik, toplumsal sorumluluk ve kurumsal hafıza alanlarında önemli bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor. Bir Üniversite Var Ederken' isimli kitabın Storytel'den elde edilecek geliri de Sabancı Üniversitesi burs fonuna aktarılacağı bildirildi.

Kaynak: DHA

Güler Sabancı, Kültür Sanat

Güler Sabancı'nın Kitabı Sesli Kitap Olarak Yayında
