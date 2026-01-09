Güler ve Endonezya Bakanı ASELSAN'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
Güler ve Endonezya Bakanı ASELSAN'ı Ziyaret Etti

Güler ve Endonezya Bakanı ASELSAN\'ı Ziyaret Etti
09.01.2026 13:21
Milli Savunma Bakanı Güler, Endonezya Savunma Bakanı ile ASELSAN'ı ziyaret edip teknoloji ürünlerini tanıttı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin ile ASELSAN'ı ziyaret etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Güler, Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı için Ankara'ya gelen Sjamsoeddin ile ASELSAN'ın Gölbaşı yerleşkesine ziyarette bulundu.

Güler ve beraberindekiler, düzenlenen toplantıda, Sjafrie Sjamsoeddin'e ASELSAN'ın yerli ve milli teknoloji ürünlerini anlattı.

Bakan Güler'in beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ve ASFAT Genel Müdürü Mustafa İlbaş yer aldı.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanı, Endonezya, Teknoloji, Politika, Aselsan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güler ve Endonezya Bakanı ASELSAN'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

SON DAKİKA: Güler ve Endonezya Bakanı ASELSAN'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
