Güler ve Endonezya Bakanı ASELSAN\'ı Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin ile ASELSAN'ı ziyaret etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Güler, Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı için Ankara'ya gelen Sjamsoeddin ile ASELSAN'ın Gölbaşı yerleşkesine ziyarette bulundu.

Güler ve beraberindekiler, düzenlenen toplantıda, Sjafrie Sjamsoeddin'e ASELSAN'ın yerli ve milli teknoloji ürünlerini anlattı.

Bakan Güler'in beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ve ASFAT Genel Müdürü Mustafa İlbaş yer aldı.