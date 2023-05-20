Gülhane'de tramvay raydan çıktı - Son Dakika
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Gülhane'de tramvay raydan çıktı

20.05.2023 06:01

Gülhane'de tramvay raydan çıktı İSTANBUL - İstanbul'da Kabataş istikametine seyir halindeyken Sultanahmet ile Gülhane durakları arasında virajda raydan çıkan tramvay, Metro İstanbul ekiplerinin çalışmaları ardından tekrardan raylara alındı.

Gülhane'de tramvay raydan çıktı

İSTANBUL - İstanbul'da Kabataş istikametine seyir halindeyken Sultanahmet ile Gülhane durakları arasında virajda raydan çıkan tramvay, Metro İstanbul ekiplerinin çalışmaları ardından tekrardan raylara alındı.

İstanbul'da Kabataş istikametine seyir halinde olan tramvay, Sultanahmet ile Gülhane durakları arasındaki virajda raydan çıkmıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen teknik ekipler çalışma başlattı. Kaza nedeniyle Sultanahmet ile Sirkeci arasında bir süre sefer yapılamazken, incelemeler sonrası seferler kontrollü olarak yeniden sağlanmıştı.

Tramvay seferlerinin bitmesiyle gece saat 01.00 itibariyle Metro İstanbul ekipleri, tramvayın tekrardan raylara alınması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu raydan çıkan tramvay tekrardan raylara alındı.

Kaynak: İHA
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Gülhane'de tramvay raydan çıktı Gülhane'de tramvay raydan çıktı

Sultanahmet, İstanbul, Kabataş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gülhane'de tramvay raydan çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gülhane'de tramvay raydan çıktı - Son Dakika
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