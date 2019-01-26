Son Dakika Haberleri: Güllük-Mimarsinan Kapalı Pazar Alanı Tamamlandı

Güllük-Mimarsinan Kapalı Pazar Alanı Tamamlandı

1 saat önce

Yıldırım Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Güllük-Mimarsinan Kapalı Pazar Alanı hizmete hazır hale geldi.

Güllük-Mimarsinan Kapalı Pazar Alanı Tamamlandı, System.String[]

Sokak aralarında kurulan, iklim şartlarına karşı elverişsiz olan pazar yerlerinin yerine modern ve çok amaçlı kullanıma sahip kapalı pazar alanları inşa eden Yıldırım Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı Güllük- Mimarsinan Kapalı Pazar Alanı çalışmalarında tamamlandı. 4 bin 93 metrekarelik alanda oluşturulan kapalı pazar yerinde 185 pazar tezgahı ve otopark alanı bulunuyor. Pazarın kurulmadığı günlerde otopark olarak hizmet verecek tesisin bünyesinde ticaret alanları, satış birimleri, çay ocağı, zabıta güvenlik noktası, teknik birimler abdesthane, engelli tuvaletleri, asansör ve mescit yer alıyor.

HEM VATANDAŞ HEM ESNAF KAZANACAK

Vatandaşların talepleri doğrultusunda oluşturulan projelerde özellikle ortak sosyal kullanım alanlarına ağırlık verdiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "İnsanlarımızın sosyal buluşma noktaları olan parklara, spor alanlarına, yeşil alanlara, sağlık ve eğitim alanlarına, ticari alanlara ve modern pazar yerlerine çalışmalarımızda büyük pay ayırıyoruz. Hemşehrilerimizin yoğun talepleri arasında yer alan spor alanlarını, sağlık ve eğitim alanları ile modern pazar yerlerini ilçemize kazandırmayı öncelikli hizmetlerimiz arasına aldık. Bu kapsamda ilçemizde yapımı sürdürülen 3 modern pazar yerinden biri olan Güllük-Mimarsinan Kapalı Pazar Alanı'nın yapımını tamamladık. Modern kapalı pazar yeri özellikle pazarın mevcut yerinde kurulduğu günlerde bölgede yaşanan araç yoğunluğunu ortadan kaldırarak trafikte rahatlama sağlayacak. Bu sayede mahallemizin değeri artacak. Hemşehrilerimiz modern tesislerde, hijyenik koşullarda gönül rahatlığıyla alışveriş yapacak. Hem vatandaşlarımız hem de pazar esnafımız kazanacak. Büyük şehirlerin sorunları arasında yer alan araçların otopark sorununu ortadan kaldırmak adına, pazarın kurulu olmadığı günlerde kapalı pazar alanımız otopark olarak hizmet verecek. Modern ve çok amaçlı kullanıma sahip pazar alanımız, hem bölge sakinlerimize hem de ilçemize şimdiden hayırlı olsun" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:03 Kaynak: Bültenler

Mimarsinan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Maça Damga Vuran Dorukhan Toköz: Kendi Kaleme Gol Atınca Çok Üzüldüm Kireçhane Pazarı Köylü Kadınların Geçim Kaynağı Oldu

Kahraman Genç, İkinci Kattan Düşen Bebeği Havada Yakaladı 19 Dairesi, 9 Otomobili Vardı! Şimdi Bir Odaya Muhtaç
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 15:55:09. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güllük-Mimarsinan Kapalı Pazar Alanı Tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]