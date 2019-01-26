Güllük-Mimarsinan Kapalı Pazar Alanı Tamamlandı

Sokak aralarında kurulan, iklim şartlarına karşı elverişsiz olan pazar yerlerinin yerine modern ve çok amaçlı kullanıma sahip kapalı pazar alanları inşa eden Yıldırım Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı Güllük- Mimarsinan Kapalı Pazar Alanı çalışmalarında tamamlandı. 4 bin 93 metrekarelik alanda oluşturulan kapalı pazar yerinde 185 pazar tezgahı ve otopark alanı bulunuyor. Pazarın kurulmadığı günlerde otopark olarak hizmet verecek tesisin bünyesinde ticaret alanları, satış birimleri, çay ocağı, zabıta güvenlik noktası, teknik birimler abdesthane, engelli tuvaletleri, asansör ve mescit yer alıyor.

HEM VATANDAŞ HEM ESNAF KAZANACAK

Vatandaşların talepleri doğrultusunda oluşturulan projelerde özellikle ortak sosyal kullanım alanlarına ağırlık verdiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "İnsanlarımızın sosyal buluşma noktaları olan parklara, spor alanlarına, yeşil alanlara, sağlık ve eğitim alanlarına, ticari alanlara ve modern pazar yerlerine çalışmalarımızda büyük pay ayırıyoruz. Hemşehrilerimizin yoğun talepleri arasında yer alan spor alanlarını, sağlık ve eğitim alanları ile modern pazar yerlerini ilçemize kazandırmayı öncelikli hizmetlerimiz arasına aldık. Bu kapsamda ilçemizde yapımı sürdürülen 3 modern pazar yerinden biri olan Güllük-Mimarsinan Kapalı Pazar Alanı'nın yapımını tamamladık. Modern kapalı pazar yeri özellikle pazarın mevcut yerinde kurulduğu günlerde bölgede yaşanan araç yoğunluğunu ortadan kaldırarak trafikte rahatlama sağlayacak. Bu sayede mahallemizin değeri artacak. Hemşehrilerimiz modern tesislerde, hijyenik koşullarda gönül rahatlığıyla alışveriş yapacak. Hem vatandaşlarımız hem de pazar esnafımız kazanacak. Büyük şehirlerin sorunları arasında yer alan araçların otopark sorununu ortadan kaldırmak adına, pazarın kurulu olmadığı günlerde kapalı pazar alanımız otopark olarak hizmet verecek. Modern ve çok amaçlı kullanıma sahip pazar alanımız, hem bölge sakinlerimize hem de ilçemize şimdiden hayırlı olsun" dedi.