Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü olası yangınlara hazır - Son Dakika

Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü olası yangınlara hazır

Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü orman yangınlarına karşı hazırlıklarını tamamladı.

Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü orman yangınlarına karşı hazırlıklarını tamamladı. Hazırlıklar kapsamında Kuşkan Mahallesinde yangına ilk müdahale ekip binası tamamlanarak hizmete girdi. Gülnar Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin, yaptığı açıklamada orman yangınlarına mücadele kapsamında ilçede 8 ayrı noktadaki yangına ilk müdahale ekip binası bulunduğunu belirtti. Her binada 1 arazöz, 4 işçinin 24 saat yangınlara karşı hazır bekletildiğini ifade eden Şahin, "Kuskan Mahallesinde bulunan yangına İlk müdahale ekip binamızı yeniledik. Binamız 106 bin liraya mal oldu. Yangına ilk müdahale ekip binalarımız bölgemizde olası yangında ilk müdahaleyi yaparak yangının büyümesini engelleyecektir." dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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