Gülşehir'de eski sağlık ocağı binasının yıkımı ihale edildi - Son Dakika

Gülşehir'de, belediye hizmet binası yapılması planlanan eski sağlık ocağının yıkımı için ihale düzenlendi.

Gülşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihaleye 24 firma katıldı.

Gülşehir Belediyesine tahsisli Karavezir Mahallesi 191 ada 16 parselde yer alan sağlık ocağı, garaj ve lojmandan oluşan metruk binanın yıkımı, hafriyatının taşınması ve çıkan hurda malzemenin bedelinin belediyeye ödenmesini içeren halede en yüksek 80 bin 500 lira teklif verildi.

İhaleyi kazanan firmayı komisyon belirleyecek.