Gülşen Bubikoğlu'ndan yeni fotoğraf! - Son Dakika

Gülşen Bubikoğlu'ndan yeni fotoğraf!

02.12.2020 16:41
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Türk sinemasına damgasını vuran Gülşen Bubikoğlu, kameralardan uzak, sakin bir hayat sürüyor.

Türk sinemasına damgasını vuran Gülşen Bubikoğlu, kameralardan uzak, sakin bir hayat sürüyor.

Aynı zamanda iyi bir sosyal medya kullanıcısı da olan Bubikoğlu, hayranlarıyla bu sayede iletişimini koparmıyor.

Yeşilçam'ın sevilen ismi Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyadan kendisini özleyen hayranları için fotoğraf paylaştı."BALKONDA BİRAZ GÜNEŞLENME" Usta oyuncu fotoğrafın altına; "Balkonda biraz güneşlenme biraz oksijen, biraz karantina. En kısa zamanda sağlıklı günlere dönmek temennisiyle" notunu düştü.

Gülşen Bubikoğlu'ndan yeni fotoğraf!

Gülşen Bubikoğlu, Medya, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Gülşen Bubikoğlu'ndan yeni fotoğraf! - Son Dakika Magazin


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