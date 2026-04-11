Gülsim Ali, gazeteci Hakan Gence’ye verdiği röportajda sektörde maruz kaldığı estetik baskıları ilk kez bu kadar açık anlattı.
Oyuncu, kendisine yapılan yönlendirmeleri şu sözlerle dile getirdi:
“Benim yüzüm yuvarlak, dediler ki ‘Biraz daha keskinleştirelim’. Bir de ‘Göğüs küçültme ameliyatı yaptır’ dediler.”
Açıklamalarının devamında yaşadığı en çarpıcı olayı anlatan Ali, bu talebi kabul etmediğini vurguladı:
“Sonra bezle göğüslerimi bantlamak istediler, reddettim. Neden bedenimden utanayım ki.”
Oyuncunun sözleri kısa sürede sosyal medyada yankı bulurken, televizyon dünyasındaki estetik baskılar yeniden tartışma konusu oldu.
Son Dakika › Gülsim Ali › Gülsim Ali’den şoke eden itiraf: Göğüslerimi bantlamak istediler - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)