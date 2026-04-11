Gülsim Ali’den şoke eden itiraf: Göğüslerimi bantlamak istediler

Gülsim Ali, gazeteci Hakan Gence’ye verdiği röportajda sektörde maruz kaldığı estetik baskıları ilk kez bu kadar açık anlattı.

“GÖĞÜS KÜÇÜLT, YÜZÜNÜ KESKİNLEŞTİR” BASKISI

Oyuncu, kendisine yapılan yönlendirmeleri şu sözlerle dile getirdi:

“Benim yüzüm yuvarlak, dediler ki ‘Biraz daha keskinleştirelim’. Bir de ‘Göğüs küçültme ameliyatı yaptır’ dediler.”

“BEZLE GÖĞÜSLERİMİ BANTLAMAK İSTEDİLER”

Açıklamalarının devamında yaşadığı en çarpıcı olayı anlatan Ali, bu talebi kabul etmediğini vurguladı:

“Sonra bezle göğüslerimi bantlamak istediler, reddettim. Neden bedenimden utanayım ki.”

SEKTÖRDEKİ ESTETİK DAYATMA YENİDEN GÜNDEMDE

Oyuncunun sözleri kısa sürede sosyal medyada yankı bulurken, televizyon dünyasındaki estetik baskılar yeniden tartışma konusu oldu.