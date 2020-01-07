Gültak, yağmurun etkilediği mahallelerde çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, meclis toplantısının bitiminin hemen ardından kentte iki gündür aralıksız süren aşırı yağışlardan etkilenen mahallelere gitti, su basan evlerde incelemelerde bulundu, ekiplerin çalışmalarını yerinde denetledi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 'kırmızı kod' uyarısının yapıldığı Mersin'de, dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış gece ve gündüz saatlerinde de devam etti. Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, aşırı yağışlar nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlardan gelen taleplere müdahale etmek için mücadele etti. Vatandaşların yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldırmak için son iki günde birçok noktaya müdahale eden ekipler, Karacailyas Evren ve Müfide İlhan Mahallesi'nde bulunan iki evin avlusunda, motopomp yardımıyla su tahliye çalışması yaptı. Bahçe Mahallesi 128. Cadde üzerinde de kullanılmayan bir evin tavanı ve duvarları çökme riski oluşturduğu için duvarın yıkımı yapıldı. Ekipler, okul ve kamu kurumlarının bahçelerinde de su tahliyesi yaptı, yağışlardan zarar gören tarım arazileri, sokak ve yollarda da iş makineleri yardımıyla temizlik ve onarım çalışması gerçekleştirdi.



"Vatandaşlarımız, dikkatli ve tedbirli olsun"



Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, meclis toplantısının hemen ardından aşırı yağışlardan etkilenen mahallelere çıkarma yaptı, su basan evleri ziyaret eti, ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyip yetkililerden bilgi aldı. Erdemli ve Mut'ta yaşamını yitiren iki vatandaş için Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Gültak, mağdur olan vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti. Ekiplerin, vatandaşların yardımına koştuğunu vurgulayan Gültak, "Yoğun yağışlar sonucu zarar gören sokak ve yollarda bakım ve onarım çalışmalarımız devam etmekte, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için azami gayret gösterilmektedir. Kanal üzerindeki çalışmalar sayesinde Siteler, Gündoğdu ve Müfide İlhan mahallerimizde eskisi gibi büyük sıkıntı yok. Sıkıntı olan sokaklarla ilgili olarak MESKİ yetkilileri ile görüştüm, gelip müdahale edecekler. Barış Mahallesi'nde ise bir ev yıkıldı, can kaybımız yok, gerekli tedbirler alındı. Umarım yağışlar daha fazla devam etmez ve felaketin boyutu büyümez. Halkımızın da daha dikkatli ve tedbirli davranmasını istiyoruz" dedi. - MERSİN