Gümeli Beldesi, Koyun Keçi Vebası Sebebiyle Karantinaya Alındı

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Türkiye'nin En Uzun 10. Mağarası Olan Gökgöl Mağarası, Ziyaretçilerin Akınına Uğruyor! Mağarada Nikah Kıyanlar Bile Var