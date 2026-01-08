Gümrük Muafiyeti Kaldırıldı - Son Dakika
Ekonomi

Gümrük Muafiyeti Kaldırıldı

08.01.2026 14:34
TESK Başkanı Palandöken, gümrük muafiyetinin kaldırılmasını yerli üretim için olumlu buldu.

(ANKARA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektronik ticarette gümrük muafiyetinin kaldırılmasına ilişkin, "Karar piyasalarda dengeyi gözeten, ülkemizin dört bir yanında faaliyet gösteren üreticilerimiz ile esnaf ve sanatkarlarımız açısından son derece yerinde ve olumlu bir adımdır. Yapılan yeni düzenleme, piyasa işleyişinin daha sağlıklı ve öngörülebilir hale gelmesine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından yurt dışındaki e-ithalat platformlarından ???????bedeli 30 avroya kadar alınan eşyanın basitleştirilmiş gümrük beyannamesiyle ithalatının sonlandırılmasını yerli üretimin ve esnafın korunmasına yönelik bir düzenleme olduğunu ifade etti.

Palandöken, şunları kaydetti:

"Ayakkabıdan tekstile, sanayiden oyuncak ve benzeri sektörlere kadar birçok alanda faaliyet gösteren yerel üreticilerimiz, bu düzenleme sayesinde daha sağlıklı rekabet koşulları içinde üretim yapma ve yatırım planlama imkanına kavuşacaktır. Yerli üretimin güçlenmesi sadece esnafımız için değil, ülke ekonomisinin sürdürülebilirliği açısından da stratejik bir kazanımdır. Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere, bu sürece katkı sunan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyorum. Türkiye'nin üretim gücünün temel taşı olan esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olmaya her zaman edeceğiz."

Kaynak: ANKA

