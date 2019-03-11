Gümrükçü'den Miting Gibi Kahve Toplantısı

Evka-2 , Ahmet Taner Kışlalı, Aydınlık Evler ve Evka-6 Mahallelerinin düzenlediği ortak toplantıda kalabalık bir vatandaş topluluğuna hitap eden Gümrükçü "Biz oy verdik, artık başkan yönetsin devri bitiyor. Çiğli'yi hep birlikte yöneteceğiz" dedi.

Özellikle kadın katılımcıların fazlalığından mutlu olduğunu belirten Gümrükçü "Bir siyasi adayın toplantısına bu kadar kadın katılım gösteriyorsa, gelip dinliyorsa orada bir kadın devrimi olmuş demektir" dedi.

Yaklaşıkbeş yüz kişinin katıldığı ve sohbet havasında geçen toplantıda Gümrükçü Çiğli'nin sorunları ile ilgili tespitlerini ve çözüm yollarını açıkladı. Gümrükçü toplantıda şunları söyledi: "12 Eylül darbesi ile belediyesi kapatılan Çiğli, Karşıyaka'nın bir mahallesi olarak devam etmiş. Ta ki 1992 yılına kadar. Bu da kent kimliğinin oluşmamasına sebep olmuş. Bizim temel amacımız Çiğli'de yeniden bir kent kimliği kazandırmak olacak. Çiğli'deki temel sorunları herkes biliyor. Mesele bunları çözebilecek güç. O güç bizde var. Ne kadar çok oy alırsak, belki de rekor kırarsak işte o zaman elimiz daha güçlenecek. Bu rekoru kırmak da sizin,benim, hepimizin görevi. Hani derler ya: un var, şeker var, yağ var ama ortada helva yok. Bizim bu beş sene Çiğli'de helva yapma dönemimiz olacak."

KRONİKLEŞMİŞ SORUNLAR BU DÖNEMDE AŞILACAK

CHP'li Gümrükçü: "Temel sorunlarımızdan biri çöplük meselesi... Aziz başkana bugün sorarsanız'15 yılda neyi yapamadın da içinde kaldı diye: Çiğli'den çöplüğü kaldıramadım, o içimde kaldı' der. Şanslıyız çünkü geçtiğimiz günlerde mahkeme karar verdi. Yamanlara çöp tesisi kurulmasının önü açıldı. Mevcut çöplükten de elektrik üretimi yapılacak. Çiğli'nin tüm elektriğini Çiğli çöplüğünden üretebilecek potansiyel var. İmar sorunları var ve bu çözülemeyecek bir sorun değil.Bunlar çözüldüğü takdirde 200 bin daha nüfusumuz artabilir. Sahil şeridimiz var, ayağımızı denize sokamıyoruz. Bununla ilgili projelerimiz var.İzban, Karşıyaka'da tepkiler üzerine yer altından geçti ama Çiğli'nin arkasında toplumsal bir destek görmediği için yer üstünden geçti ve bizi böldü.Elimiz ne kadar güçlü olursa bu büyük sorunu da öyle aşabiliriz" dedi.

BİZ OYUMUZU VERDİK ARTIK BAŞKAN YÖNETSİN DEVRİ BİZİMLE BİTECEK

Göreve geldiklerinde Çiğli Kent Konseyi'ni kuracaklarını belirten Gümrükçü "Mahalle meclisleri kuracağız. O mahalle meclislerinde kararlar alınacak. Kent Konseyini kuracağız. Çiğli'de yaşayan herkes Çiğli'nin yönetiminde söz sahibi olacak. Belediye Meclis üyeleri mahallerde görevli olacak, vatandaşı dinleyecek. Her meclis üyesi bir mahalleden sorumlu olacak, sahada aktif çalışacak, vatandaş da çalışacak. Yukarıdan aşağı değil aşağıdan yukarı bir sistem olacak. Muhtarın da yükünü azaltacak bir sistem kuracağız. Özetle: Artık oyumuzu verdik, başkan yönetsin' devri bizimle bitecek. Alınacak kararlar vatandaşla birlikte alınacak. Demokrasilerde karar vericileri yalnız bırakırsanız yanlış yapabilirler ama yalnız bırakmazsanız o zaman kimse yanlış yapamaz" dedi.

MECLİS ÜYELERİ SAHADA AKTİF ÇALIŞACAK

Belediye meclis üyelerinin mahallelerde sorumlu olacaklarını belirten Gümrükçü: "Belediyeyi yeniden örgütleyeceğiz. Bürokratik yapı iş yapmamak üzerine kurulu… Biz teknolojiyi kullanarak Çiğli Belediyesini daha aktif ve daha hızlı çalışan bir belediye ortaya çıkaracağız. 26 muhtarın yanına 26 belediye çalışanı yerleştireceğiz. Mahallelerimize belediye hizmet merkezleri kuracağız. Vatandaş belediyeye gelmeye gerek duymadan mahallesinde işlemlerini yaptırabilecek. Vatandaşın en büyük şikâyeti şu: 'Biz sizi seçiyoruz ama seçimden sonra sizi göremiyoruz.' Neden başkanı görmek istiyorsunuz 'çünkü sorunu ancak başkan çözer' diyorsunuz. Böyle bir belediye başarısız bir belediyedir. Belediyenin tüm birimleri öyle çalışacak ki siz başkanı görmek, ulaşmak zorunda kalmayacaksınız" diye konuştu.

SOSYAL DEMOKRATLIĞIN GEREĞİNİ YAPACAĞIZ

Sosyal Demokrat bir belediye olarak projelerini hayata geçireceklerini söyleyen Gümrükçü "Sosyal demokrat belediyecik demek belediyeniz sınırları içinde kimsenin yatağa aç girmemesi demek. Sosyal yardımları arttırarak devam ettirmek zorundayız. İş konusunda insanların talebi var: meslek kurslarıyla işverenin talebi neyse o insan kaynağını yetiştirip istihdam yaratacağız" diye konuştu. Toplantının sonunda vatandaşlardan gelen talepleri dinleyerek notlar alan Gümrükçü vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.