Gümülcine Başkonsolosu Yılın Kareleri Oylamasında

19.01.2026 14:46
Aykut Ünal, Anadolu Ajansı'nın 2025 Yılın Kareleri oylamasına katılarak fotoğraflara oy verdi.

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Anadolu Ajansının (AA) 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ünal, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği, Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı" ile Erçin Ertürk'ün "Güneşten kopan" karesine oy veren Ünal, "Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" karesine, "Portre"de Ömer Taha Çetin'in "Buzda heykel", "Spor"da Arife Karakum'un "Hava topu", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat" kategorisinde de Lokman Vural Elibol'un "Fener alayı" fotoğraflarına oy verdi.

Ünal, oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede, "Anadolu Ajansımızın Yılın Kareleri uygulaması geride bırakılan seneye ışık tutuyor ve hayatın içinden ayrıntıları bizlere aktarıyor. Fotoğraflarıyla ve bunun için emekleriyle tarihe görsel not düşen foto muhabirleri gerçeği görünür kılıyor, bir kareyle suskun kalabalıklara ses oluyor, duyulmayan çığlığı aktarıyor. Bu görseller sadece fotoğraf değil, vicdan, hafıza ve sorumluluktur." ifadelerini kullandı.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

