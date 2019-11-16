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Gümüşhacıköy'de "Peygamber ve Aile" konferansı düzenlendi

6 saat önce

Gümüşhacıköy ilçesinde, "Hz. Peygamber ve Aile" konferansı gerçekleştirildi.

Gümüşhacıköy'de

Gümüşhacıköy ilçesinde, "Hz. Peygamber ve Aile" konferansı gerçekleştirildi.

Gümüşhacıköy Öğretmenevi'nde İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Taşova Müftüsü Mahmut Bektaş, konferans verdi.

Bektaş, H. Muhammed'in dünyanın görmediği ve başka göremeyeceği özellik ve güzelliklere sahip olduğunu vurgulayarak, "Tarih, bir insan ve bir kitapla değişmiştir. Evlilik ve aile kurmak ise müminlere rahmettir, aile bağı Allah korkusu üzerine kurulmalıdır. Aile olmak ümmet olmak demektir." dedi.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Aziz Bektaş Kaymak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Sezgin Çelik, İlçe Müftüsü Adem Ayrancı ile vatandaşlar katıldı.

Gümüşhacıköy, Taşova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:34 Kaynak: AA
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