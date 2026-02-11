Gümüşhacıköy'de Sevgililer Günü Hazırlığı - Son Dakika
Gümüşhacıköy'de Sevgililer Günü Hazırlığı

Gümüşhacıköy\'de Sevgililer Günü Hazırlığı
11.02.2026 12:22
Gümüşhacıköy'deki çiçekçiler, 14 Şubat için stoklarını yenileyerek hazırlıklarını tamamladı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hazırlıklarını tamamladı.

Çiçekçiler, Sevgililer Günü'nde artması beklenen talebi karşılamak amacıyla stoklarını yeniledi. İşletmelerde müşterilere iç mekan bitkilerinden özel tasarım buketlere, yapay kutu çiçeklerden çeşitli hediyelik eşyalara kadar geniş ürün yelpazesi sunuluyor.

İlçede çiçekçilik yapan Nuran Çıtak, Sevgililer Günü için yoğun bir hazırlık süreci geçirdiklerini söyledi.

Çiçekçi Mehmet Kiremitçi de hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, Sevgililer Günü'nde en çok kırmızı gülün tercih edildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Gümüşhacıköy'de Sevgililer Günü Hazırlığı

13:04
SON DAKİKA: Gümüşhacıköy'de Sevgililer Günü Hazırlığı - Son Dakika
