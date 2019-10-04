Son Dakika Haberleri: Gümüşhacıköy'de yangın ve deprem tatbikatı
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Gümüşhacıköy'de yangın ve deprem tatbikatı

13 dakika önce

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'nde yangın ve deprem tatbikatı yapıldı.

Gümüşhacıköy'de yangın ve deprem tatbikatı, System.String[]

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'nde yangın ve deprem tatbikatı yapıldı.

Hastane Başhekimi Mümin Sarıkulak, tatbikat öncesi yaptığı konuşmada, doğal afet, yangın gibi bir felaketin yaşanmaması temennisinde bulundu.

Sarıkulak, tüm personelin afet ve acil durum, tahliye, kurtarma ve yangın gibi olaylara karşı hazırlıklı olmasının önemli olduğunu anlattı.

Tatbikatta çalışanlar, hastane içinde mahsur kalan yaralıları sedyeyle dışarıya çıkarırken, itfaiye ekipleri de üst katlarda mahsur kalanları merdivenli itfaiye aracıyla kurtardı.

Yaralılara hastane bahçesinde kurulan sahra çadırında müdahale edildi.

Tatbikatın sonunda hastane personeli yangın söndürme tüpleriyle kontrollü alanda yakılan ateşi söndürdü.

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:48 Kaynak: AA
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