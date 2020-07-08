Gümüşhane'de asker uğurlamalarına ve düğün saatlerine kısıtlama getirildi - Son Dakika

Gümüşhane'de asker uğurlamalarına ve düğün saatlerine kısıtlama getirildi

Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında asker uğurlamalarına, askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınları dışında kimsenin katılmasına izin verilmeyecek.

Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında asker uğurlamalarına, askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınları dışında kimsenin katılmasına izin verilmeyecek.

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Gümüşhane Valiliği internet sitesinde yayımlanan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararında, kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden, açık ya da kapalı yerlerde eğlence düzenlenmesi ve araç konvoyu oluşturulması gibi asker uğurlamalarına hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceği bildirildi.

Kararda ayrıca otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verileceği, bunun dışındaki kişilerin katılmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceği bildirildi.

Pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe bildirileceği aktarılan kararda, kurallara uymayanlar hakkında cezai ve idari yaptırımlar uygulanacağı vurgulandı.

Kararda ayrıca, ilde düğün, nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin aynı gün içinde yapılacağı, başlangıç saatinin en erken 10.00, bitiş saatinin ise en geç 23.30 olarak belirlendiği kaydedildi.

Gümüşhane Valiliği, Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de asker uğurlamalarına ve düğün saatlerine kısıtlama getirildi - Son Dakika
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