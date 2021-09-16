Üye Girişi
Gümüşhane'de bilim şenliği başladı - Son Dakika

Gümüşhane'de bilim şenliği başladı

16.09.2021 12:52

Gümüşhane'de bilim şenliği başladı Şenlikte minik çocuklar aileleriyle bilim dünyasına giriş yapıyor Gümüşhane'de TÜBİTAK 4007 kapsamında ilk kez düzenlenen ve 3 gün sürecek olan "Ailemle Bilim Yolculuğum-Bilim Şenliği" başladı.

Gümüşhane'de bilim şenliği başladı

Şenlikte minik çocuklar aileleriyle bilim dünyasına giriş yapıyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de TÜBİTAK 4007 kapsamında ilk kez düzenlenen ve 3 gün sürecek olan "Ailemle Bilim Yolculuğum-Bilim Şenliği" başladı.

Gümüşhane'de ilk olma özelliği taşıyan şenlikte fen bilimleri, sosyal bilimler, bilişim, robotik ve yazılım, sanat, sağlık bilimleri, zeka oyunları ve STEM alanlarında etkinlikler düzenlenecek.

Sema Doğan Yaşam Alanında gerçekleştirilen şenlikte 390 etkinlik, 85 atölye, 1 sergi ve 5 panel gerçekleştirilecek, 45 atölye lideri, 3 panelist ve 46 rehber görev alacak.

Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Belediye Başkan Vekili Özcan Ulutaş ve davetlilerin katılığı açılış töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, herkesin konuşmaya başladığı ilk andan itibaren merak ve öğrenme dürtüsü ile hayata sorular sorarak başladığını belirterek, bu sorulara muhatap olan ilk kişilerin de anne-babalar olduğunu söyledi.

Bu projeyle bilimin yalnızca kitap sayfaları, laboratuvar duvarları arasında değil hayatın içinde olduğunu göstermek istediklerini kaydeden Sünnetci, "Bilim Şenliğiyle bilimin sadece kendilerine 'bilim insanı' dediğimiz insanlara değil yediden yetmişe herkese hitap ettiğini, sıcak yuvamızda anne-baba-çocuklar olarak evimizi de birer bilim atölyesi gibi düşünebileceğimizi göreceğiz. Tüm proje ekibine ve projemizi her aşamasında destekleyen proje paydaşlarımıza teşekkür ediyor, şenliğimizin tüm öğrenci öğretmen, aileler ve ilimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Proje koordinatörü Hülya Yaşar ise eğitimin başlangıç noktası ailedir ilkesinden yola çıkarak hazırladıkları projenin amaca ulaştığını görmekten büyük onur duyduklarını belirterek, "Bu şenlikte çocuklarımızda ortaya çıkacak bilime karşı merak duygusu gelişerek büyüyecek ve yeni adımlar atılacaktır. Geleceğin bilim insanlarının bizim çocuklarımız arasından çıkacağından umutluyuz. Hem katılımcılara hem projemize destek olanlara hem de proje ekibimize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesinin kesilmesiyle başlayan programda Vali Yardımcısı Mustafa Pala ve beraberindeki heyet tüm masaları tek tek gezerek hem çocuklarla hem de öğretmenleriyle görüştü.

Gümüşhane'de bilim şenliği başladı
Gümüşhane'de bilim şenliği başladı
Gümüşhane'de bilim şenliği başladı
Gümüşhane'de bilim şenliği başladı

Sema Doğan, Gümüşhane, Atölye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de bilim şenliği başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

90 milyar dolarlık nükleer denizaltı anlaşması iptal edilen Fransa'dan tepki: Gerçekten sırtımızdan vurulduk 13:21 90 milyar dolarlık nükleer denizaltı anlaşması iptal edilen Fransa'dan tepki: Gerçekten sırtımızdan vurulduk Sınırları zorlayan Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi 13:01 Sınırları zorlayan Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi 6 kurşunla kocası tarafından yaralanan 22 yaşındaki Kadriye, yatağa mahkum kaldı 12:30 6 kurşunla kocası tarafından yaralanan 22 yaşındaki Kadriye, yatağa mahkum kaldı
Gelecek Partisi Antalya Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan ve ailesi palalı saldırıya uğradı 12:09 Gelecek Partisi Antalya Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan ve ailesi palalı saldırıya uğradı Ters dönmüş araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu 11:58 Ters dönmüş araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'e verilen tazminat hakkındaki soruyu yanıtladı: Konusu bile açılmadı 11:51 TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'e verilen tazminat hakkındaki soruyu yanıtladı: Konusu bile açılmadı
Aşılı ve aşısız olarak koronaya yakalanan 2 gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark 11:45 Aşılı ve aşısız olarak koronaya yakalanan 2 gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark Obama, yıllar sonra Türkiye ziyareti hakkında konuştu: Başkan olarak ilk yurt dışı turumda İstanbul'u ziyaret ettim ve bu harikaydı 11:04 Obama, yıllar sonra Türkiye ziyareti hakkında konuştu: Başkan olarak ilk yurt dışı turumda İstanbul'u ziyaret ettim ve bu harikaydı

Son Dakika Haberleri
12:41 Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı
12:34 Çöp kostümüyle sokaklara indi, vatandaşı kendisiyle yüzleştirdi: Ben sizin sokaklara attığınız çöplerim
12:17 Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, metroda yolculuk ettiği anları paylaştı
12:16 Süleyman Hurma'dan, yabancı kısıtlamasıyla ilgili dikkat çeken çıkış: Yabancı kuralı bana fayda sağlar
12:09 Gelecek Partisi Antalya Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan ve ailesi palalı saldırıya uğradı
12:05 Doğan Holding, sigorta şirketi kuruyor! Yasal izinler sonrası faaliyete geçecek
12:02 Son Dakika! Anadolu Efes'i de çalıştıran basketbol efsanesi Dusan Ivkovic, yaşamını yitirdi
11:54 21 yıllık eşini terk eden kadın, teyzesinin oğluna kaçtı! Savunmasında ise pişman olmadığı söyledi
11:50 TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'e verilen tazminat hakkındaki soruyu yanıtladı: Konusu bile açılmadı
11:48 Selçuk Bayraktar, yıllar önce başından geçen anıyı paylaştı! İHA projesi için yanına gittiği siyasi, tercümanlık teklif etmiş
Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız         
13:26
Durum hiç iyi değil! A Milli Takımımız, FIFA Dünya Sıralaması'nda iki basamak birden düştü Durum hiç iyi değil! A Milli Takımımız, FIFA Dünya Sıralaması'nda iki basamak birden düştü         
13:15
Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı         
12:41
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, metroda yolculuk ettiği anları paylaştı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, metroda yolculuk ettiği anları paylaştı         
12:18
Tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti Tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti         
12:08
21 yıllık eşini terk eden kadın, teyzesinin oğluna kaçtı! Savunmasında ise pişman olmadığı söyledi 21 yıllık eşini terk eden kadın, teyzesinin oğluna kaçtı! Savunmasında ise pişman olmadığı söyledi         
11:54
Selçuk Bayraktar, yıllar önce başından geçen anıyı paylaştı! İHA projesi için yanına gittiği siyasi, tercümanlık teklif etmiş Selçuk Bayraktar, yıllar önce başından geçen anıyı paylaştı! İHA projesi için yanına gittiği siyasi, tercümanlık teklif etmiş         
11:48
Taliban, 9 ve 10 yaşındaki iki çocuğun kafalarını keserek öldürdü Taliban, 9 ve 10 yaşındaki iki çocuğun kafalarını keserek öldürdü         
11:38
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? İşte cevabı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? İşte cevabı         
11:00
Kız arkadaşı ile otele giden adam, hayatını kaybetti! Sevgilisi ise çatıdan aşağıya attı Kız arkadaşı ile otele giden adam, hayatını kaybetti! Sevgilisi ise çatıdan aşağıya attı         
10:55
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan pandeminin nasıl biteceğini söyledi: Doğal bağışıklık ile mümkün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan pandeminin nasıl biteceğini söyledi: Doğal bağışıklık ile mümkün         
10:52
İş bırakan müteahhitlere çimentoculardan yanıt: Konut fiyatlarını yarı yarıya indirin, çimentoyu bedava verelim İş bırakan müteahhitlere çimentoculardan yanıt: Konut fiyatlarını yarı yarıya indirin, çimentoyu bedava verelim         
10:21
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulları açık tutmak için 3 formül! Aralarında hafta sonu eğitimin devam etmesi de var Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulları açık tutmak için 3 formül! Aralarında hafta sonu eğitimin devam etmesi de var         
10:12
Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Yatak şakasıyla Eser'i şoke etti Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Yatak şakasıyla Eser'i şoke etti         
00:44
Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor         
22:51
Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor         
20:52
Çağrı Terlemez ile dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu Çağrı Terlemez ile dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu         
20:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 13:50:50. #1.11#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de bilim şenliği başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement