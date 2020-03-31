Gümüşhane'de gönüllüler sağlık çalışanları için maske üretimine başladı - Son Dakika

Gümüşhane Halk Eğitim Merkezi'nde gönüllü öğretmenlerce, sağlık personelinin kullanması için maske üretimine başlandı.

Merkezde görev yapan 9 gönüllü kadın öğretmen ve usta öğreticilerce, uzmanların istediği vasıflarda üretilen maskeler, dezenfekte işleminin ardından İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilecek.

İlk etapta günlük 300 adet olmak üzere üretilecek toplam 5 bin maskeyle Gümüşhane Devlet Hastanesi personelinin ihtiyacının karşılanması, yeterli gelmemesi halinde de çalışmaların devam ettirilmesi planlanıyor.

Maske üretimi yapılan merkezi ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, çalışma ile Kovid-19 hastalığıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmayı amaçladıklarını söyledi.

Gönüllü üretimin bu süreçte başka bir anlam taşıdığını ifade eden Doğan, maske üretimi yapan gönüllülere teşekkür etti.