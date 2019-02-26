Gümüşhane'de Jandarma Trafik Dedektiflerini Bilgilendiriyor
1 saat önce
Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Kısım Amirliği ve Trafik Timleri il genelinde 5 günde 375 öğrenciyi Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında bilgilendirdi.
Gümüşhane
İl Jandarma
Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Kısım Amirliği ve Trafik Timleri il genelinde 5 günde 375 öğrenciyi Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında bilgilendirdi.
18-22 Şubat tarihleri arasında, Jandarma sorumluluk alanında bulunan Merkez
İlçe Arzular İlköğretim Okulu, Köse İlçesi Salyazı
İlkokulu, Kelkit
İlçesi Sadak İlkokulu/Ortaokulu, Şiran
ilçesi Akbulak İlkokulu, Torul
İlçesi Altınpınar
İlköğretim Okulu, Kürtün
İlçesi Demirciler İlkokulu/Ortaokulu öğrencilerine Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında trafik kuralları ile ilgili bilgilendirme semineri yapıldı.
Yapılan seminerlerde Merkez ve ilçeler dahil olmak üzere toplamda 375 ilkokul ve ortaokul öğrencisine bilgilendirme ve eğitim amaçlı olarak broşür ve uygulamalı eğitim verildi. - GÜMÜŞHANE
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:31 Kaynak: İHA
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