Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Jandarma Trafik Dedektiflerini Bilgilendiriyor

Gümüşhane'de Jandarma Trafik Dedektiflerini Bilgilendiriyor

1 saat önce

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Kısım Amirliği ve Trafik Timleri il genelinde 5 günde 375 öğrenciyi Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında bilgilendirdi.

Gümüşhane'de Jandarma Trafik Dedektiflerini Bilgilendiriyor, System.String[]
Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Kısım Amirliği ve Trafik Timleri il genelinde 5 günde 375 öğrenciyi Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında bilgilendirdi.

18-22 Şubat tarihleri arasında, Jandarma sorumluluk alanında bulunan Merkez İlçe Arzular İlköğretim Okulu, Köse İlçesi Salyazı İlkokulu, Kelkit İlçesi Sadak İlkokulu/Ortaokulu, Şiran ilçesi Akbulak İlkokulu, Torul İlçesi Altınpınar İlköğretim Okulu, Kürtün İlçesi Demirciler İlkokulu/Ortaokulu öğrencilerine Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında trafik kuralları ile ilgili bilgilendirme semineri yapıldı.

Yapılan seminerlerde Merkez ve ilçeler dahil olmak üzere toplamda 375 ilkokul ve ortaokul öğrencisine bilgilendirme ve eğitim amaçlı olarak broşür ve uygulamalı eğitim verildi. - GÜMÜŞHANE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:31 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tesadüfen Keşfedilen Mağarayı Defineciler Talan Etti Şüphe Üzerine Durdurulan Taksinin Bagajından Afganlı Göçmen Çıktı

Son Dakika! Benzine İndirim Geldi Erdoğan'dan HDP'li Sezai Temelli'ye Sert Tepki: Sen Türkiye'yi Terk Et
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 16:57:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Jandarma Trafik Dedektiflerini Bilgilendiriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]