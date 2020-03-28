Gümüşhane'de koronavirüs için yeni tedbirler - Son Dakika
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Gümüşhane'de koronavirüs için yeni tedbirler

6 saat önce

Gümüşhane'de Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında yapılan koronavirüs toplantısında yeni tedbirler kararlaştırıldı.

Gümüşhane'de koronavirüs için yeni tedbirler, System.String[]

Gümüşhane'de Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında yapılan koronavirüs toplantısında yeni tedbirler kararlaştırıldı.


Buna göre Gümüşhane'de zorunlu haller dışında vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmamaları kararlaştırılırken, 18 yaşından küçükler için olağanüstülük gerektiren durumlar haricinde tamamıyla yasaklandı.


Yeni tip koronavirüs hastalığı (covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'in başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda sosyal mesafe kuralına uyularak bir toplantı gerçekleştirildi.


Basına kapalı olarak saat 09.00'da başlayan ve yaklaşık 2 saat süren toplantıya Belediye Başkanı Ercan Çimen, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, İl Jandarma Komutanı Albay Abdulkadir Seri ve diğer yetkililer katıldı.


Toplantı sonrası açıklama yapan Vali Kamuran Taşbilek, tüm dünyayı etkileyen salgına yönelik Türkiye'de de büyük bir mücadele yürütüldüğünü, bu kapsamda devletin bütün birimleri ve Gümüşhane'de de Valilik koordinesinde çeşitli önlemler alındığını ifade etti.


Vali Taşbilek, "Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de pozitif vakalar bulunmakta. Gümüşhane olarak geçtiğimiz günlerde de maalesef bu virüsten dolayı ilk can kaybını yaşadık. Çok tedbirli olmak zorundayız. Bugünkü toplantımızda da birtakım kararlar aldık. Değerli Vatandaşlarımızdan istirhamım lütfen çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayınız. Bu durumu kısıtlayıcı önlemler alacağız. Lütfen sosyal mesafe kuralına uyunuz. İstanbul başta olmak üzere diğer şehirlerimizde bulunan hemşehrilerimiz, zorunlu olmadıkça lütfen İlimize seyahat etmeyiniz. Evde izolasyonu devam eden vatandaşlarımız lütfen dışarı çıkmayınız. Çıktığınızı tespit ettiğimiz takdirde belirlediğimiz yerlerde karantinaya alacağız. Muhtarlarımız lütfen dışarıdan gelenleri bize bildiriniz. Köylerde pozitif vaka çıkması durumunda sosyal teması kesici her türlü tedbiri alacağız" dedi.


Salgın hastalıkla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması, bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşların en üst seviyede riayet etmeleri ve vatandaşların zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarına sağlanmasına yönelik konuların görüşüldüğü toplantıda şu kararlar alındı:


"Zorunlu haller dışında vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmamalarına, (18 yaşından küçükler için olağanüstülük gerektiren durumlar haricinde tamamıyla yasaktır.) İlgili birimler tarafından oluşturulacak uygun kıyafetli ekiplerle, zorunlu olmayıp da dışarı çıkmış olan vatandaşların uyarılması, bilinçlendirme çalışmalarının yapılması ve evlerine dönmelerinin sağlanmasına. Zincir marketler başta olmak üzere İlimizde bulunan bütün marketlerin vatandaşlarımızın yığılmasına ve toplu olarak bulunmasına neden olan promosyon uygulamalarının geçici süreliğine durdurulmasına. İlimizde bulunan marketlerin girişlerinde dezenfektan bulundurulması ve markete giren herkesin bunları kullanmasının sağlanmasına. Bankaların ve bankamatiklerin önlerinde birikmelerin önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasına. Şehir dışından ilimize gelen herkesin 14 gün süreyle evde kalmaları ve 14 gün süre boyunca ilgili birimler tarafından evde kalmalarının takip edilmesine, bu kişilerin mahalle ve köy muhtarları tarafından ilgili kolluk birimlerine bildirilmesine. Şehirlerarası otobüs ve minibüs seferlerinin Seyahat İzin Kurulunun izinleri çerçevesinde sınırlı olarak yapılmasına, izinsiz gelişlerin tespiti halinde yasal işlemlerin yapılmasına. Özel sektör işletmelerince, esnek çalışma, uzaktan çalışma gibi personel sayılarını minimuma indirecek çalışma modellerinin uygulamasına ve kolluk ve diğer idari birimlerce uygulamanın denetlenmesine. Özel sektör personel servislerinde de toplu taşıma kısıtlama kriterlerinin hassasiyetle uygulanmasına ve uygulamanın sıkı bir şekilde denetlenmesine. Şehir giriş çıkışlarında yol kontrol uygulamalarının yapılmasına, burada vatandaşların sağlık kontrollerinin yapılmasına ve il dışından gelenlerin tespit edilerek hastalık belirtisi gösterenlerin ivedilikle karantinaya alınması, diğerlerinin 14 gün süreyle izole bir şekilde evde kalmaları gerektiğinin tebliğ edilmesine, tebliğ edilen hususlara uyup uymadıklarının takibiyle, emre aykırı davranış gösterenlerin karantina altına alınarak yasal işlemlerin yapılmasına. Her türlü piknik yerleri, mesire alanları ve ören yerlerinin kullanılmasının geçici süreliğine yasaklanmasına. İlimiz genelinde mahalle ve semt pazarlarının kurulmasının geçici süreliğine durdurulmasına. İlimizde faaliyet gösteren işyerlerinin sosyal toplanma alanı olarak kullanılmasının engellenmesine." - GÜMÜŞHANE

Ercan Çimen, Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 03:26 Kaynak: İHA

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