Gümüşhane'de Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Gümüşhane'de Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı

10.12.2020 20:31
Gümüşhane'de Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı, System.String[]

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Torul ilçesine bağlı Yıldız Köyü'nde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu köyde bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanacağı kaydedildi.

Gümüşhane, Torul, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı - Son Dakika


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