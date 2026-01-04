Gümüşhane'de tır şoförü kardan kaplumbağa yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gümüşhane'de tır şoförü kardan kaplumbağa yaptı

Gümüşhane\'de tır şoförü kardan kaplumbağa yaptı
04.01.2026 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de yaşayan tır şoförü Cihan Oral, yürüyüş yolu üzerine kendi imkanlarıyla kardan kaplumbağa yaptı.

Gümüşhane'de yaşayan tır şoförü Cihan Oral, yürüyüş yolu üzerine kendi imkanlarıyla kardan kaplumbağa yaptı.

Oral, kentte etkili olan soğuk hava ve kar yağışının ardından Hasanbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki yürüyüş yolu üzerinde kardan kaplumbağa yapma kararı aldı.

Kürek ve plastik ürünlerle kardan kaplumbağa yapan Oral, çevredeki vatandaşların da beğenisini kazandı.

Oral, AA muhabirine, hafta sonunu değerlendirmek için bu çalışmayı yaptığını belirterek, "Hava şartları nedeniyle çalışamıyorum. Hafta sonumuzu böyle değerlendirmek istedik. Fazla kar toplayamadığımız için yatay bir şekilde kablumbağa yapmak aklımıza geldi." ifadelerini kullandı.

Kardan kaplumbağaya güzel tepkiler olduğunu belirten Oral, daha önce de şehit polis memuru Fethi Sekin ile 15 Temmuz anısına çeşitli çalışmaları yaptığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kaplumbağa, Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de tır şoförü kardan kaplumbağa yaptı - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80’e yükseldi ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80'e yükseldi
Papa 14. Leo’dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun Papa 14. Leo'dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun
Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu
İran’da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20’ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı İran'da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20'ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı
Eğitime kar engeli Çok sayıda ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi

20:31
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
20:26
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD’de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
20:13
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
19:33
Canlı anlatım: Karşılaşmada karşılıklı goller
Canlı anlatım: Karşılaşmada karşılıklı goller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 21:53:56. #7.11#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de tır şoförü kardan kaplumbağa yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.