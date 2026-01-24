Gümüşhane'de Yoğun Kar Yağışı Çığa Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Gümüşhane'de Yoğun Kar Yağışı Çığa Neden Oldu

Gümüşhane\'de Yoğun Kar Yağışı Çığa Neden Oldu
24.01.2026 00:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde çığ düştü, yollar kapandı. Kar temizleme çalışmaları başladı.

Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından Yağmurdere yoluna çığ düştü. Şephane köyü yol ayrımı mevkiinde yamaçtan akan dev kar kütleleri yolu kapattı.

Günlerdir il genelinde ve en fazla da yüksek rakımlı bölgeler etkisini sürdüren ağır kış şartları Gümüşhane'De ulaşımda aksamalara neden olmaya devam ediyor.

Bugün akşam saatlerinde merkeze bağlı Yağmurdere köyü grup yolunun Şephane yol ayrımı yakınlarında çığ meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bölgeye çığ uyarısı verdiği gün gerçekleşen olayın ardından Gümüşhane-Yağmurdere karayolu ulaşıma kapandı.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, dondurucu soğukta dağını yamaçlarından dökülen çığ alanında temizleme çalışmalarına başladı. İş makinelerinin yoğun mesai harcadığı bölgede kar kütlelerinin yer yer 3-4 metreyi bulduğu gözlemlendi.

Çığ nedeniyle hafta sonunu köylerinde geçirmek isteyen vatandaşlar çalışmaların bitmesini beklerken Karayolları ekipleri, ulaşımı güvenli hale getirdikten sonra yolu tekrar ulaşıma açtı.

Olay anında yoldan araç geçmemesi muhtemel can ve mal kaybının önüne geçti.

Yetkililer dik yamaçların bulunduğu yolları kullanacak olan sürücülerin çığ riskine karşı dikkatli olmalarını, araçlarında mutlaka zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları konusunda uyardı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Gümüşhane, 3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gümüşhane'de Yoğun Kar Yağışı Çığa Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiftçiden mest eden hareket Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı Çiftçiden mest eden hareket! Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı
Adnan Oktar’ın “veliahtı“ Serdar Dayanık yakalandı Adnan Oktar'ın "veliahtı" Serdar Dayanık yakalandı
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu 14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu
Çorum’da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti Çorum'da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti
Trump: İran’a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var Trump: İran'a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var
İzlemeyenler çok şey kaçırdı UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

00:32
Balıkesir’de 5.1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
23:16
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması Tutuklama kararı var
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var
22:55
Bakan Fidan: İsrail’in İran’a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var
Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var
22:36
Kızılcık Şerbeti’nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı
Kızılcık Şerbeti'nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı!
21:18
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ’’Terörsüz Türkiye’’ gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ''Terörsüz Türkiye'' gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
21:10
Putin, göz diktiği bölge için Trump’a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
Putin, göz diktiği bölge için Trump'a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 01:29:00. #7.11#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de Yoğun Kar Yağışı Çığa Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.