Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'deki iki trafik kazasında 9 kişi yaralandı
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Gümüşhane'deki iki trafik kazasında 9 kişi yaralandı

7 saat önce

Gümüşhane'de meydana gelen iki trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Gümüşhane'deki iki trafik kazasında 9 kişi yaralandı, System.String[]

Gümüşhane'de meydana gelen iki trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kelkit'ten il merkezine giden Fatma Dağ'ın kullandığı (57) 23 DE 061 plakalı otomobil, Yeniköy yakınlarında karşı yönden gelen Süleyman Koyun (39) idaresindeki 61 KS 369 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Abdullah (84) ve Filiz Demirbulut (69) ile kamyonetteki Yusuf Koyun (65) ve Adil Taflan (43) yaralandı.

Kamyonet şarampole devrildi

Kürtün'den il merkezine giden Mehmet Günay'ın kullandığı 61 TY 076 plakalı kamyonet, Canca Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada Sapmaz köyü muhtarı Günay ile Beytarla köyü muhtarı Mustafa Veyis ve Necmi Ateş hafif yaralandı.

İki kazada yaralanan 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:34 Kaynak: AA
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