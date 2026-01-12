Gümüşhane-Erzincan Yolu Kar Nedeniyle Kapatıldı

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, yoğun kar yağışı nedeniyle Gümüşhane- Erzincan kara yolunun araç geçişlerine kapatıldığını bildirdi.

Vali Baruş, AA muhabirine, Gümüşhane-Erzincan sınırında Kelkit ilçesindeki Pöske Geçidi'nde yoğun kar yağışının devam ettiğini belirtti.

Kara yolunun karşılıklı olarak trafiğe kapatıldığı bilgisini veren Baruş, "Gümüşhane'den Erzincan'a giden yol üzerinde Pöske Geçidi güzergahında araçlar trafik ekiplerimiz tarafından durdurularak bekletiliyor. Erzincan'dan da Gümüşhane yönüne araçlar bırakılmıyor. Karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarına devam ediyor." dedi.

Baruş, ekiplerin çalışmasıyla kara yolunun kısa sürede trafiğe açılmasını beklediklerini kaydetti.