Gümüşhane'nin Yukarı Kulaca köyündeki karantina kaldırıldı - Son Dakika

Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Yukarı Kulaca köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan karantina kararı kaldırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 29 Mart tarihinde, Şiran'ın Yukarı Kulaca köyünde Kocaeli'nden gelen bir vatandaşın, bu ilde koronavirüs pozitif bulgusu bulunan bir kişiyle teması tespit edildiği anımsatıldı.

Temasın tespitinin ardından köyde karantina kararı alındığı bilgisi paylaşılan açıklamada, "29 Mart 2020 tarihinden itibaren karantina tedbirleri uygulanan, Şiran İlçesi Yukarı Kulaca köyünde karantina tedbirleri, sağlık ekiplerinin köyde yaptığı son kontrollerin ardından sona ermiştir." ifadelerine yer verildi.