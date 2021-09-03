Gümüşhane Üniversitesinde güz dönemi dersleri 4 Ekim'de başlayacak - Son Dakika

Gümüşhane Üniversitesinde 2021-2022 akademik yılı güz dönemi derslerinin 4 Ekim Pazartesi günü başlamasına karar verildiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının henüz istenilen düzeye inmemesi ve ÖSYM tarafından üniversitelere ikinci ek yerleştirme yapılacak olması nedeniyle 20 Eylül'de başlatılması planlanan güz dönemi derslerinin tarihinin yeniden değerlendirildiği, ön lisans, lisans ve lisansüstü derslerinin 4 Ekim'de başlamasının uygun görüldüğü belirtildi.

Yükseköğretim Kurulu kararları ve Sağlık Bakanlığı tedbirleri dikkate alınarak, akademik birimler özelinde açılan derslerin "yüz yüze ve yüzde 40'a kadar uzaktan eğitim karması" şeklinde yapılmasına karar verildiği kaydedilen açıklamada, "Eğitim-öğretim yılının sağlıklı ve güvenli yürütülebilmesi için üniversitemizde akademik ve idari personel ile öğrenciler aşılama konusunda teşvik edilecek ve aşı olmayanlardan haftada 2 kez PCR testi istenecektir. Kovid-19 aşısının ikinci dozunu en az 15 gün önce olan veya en çok 72 saat öncesine ait PCR testi negatif olan öğretim elemanları ve öğrenciler derslerini maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yüz yüze yapabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında öğrencileri karşılamanın heyecanı içerisinde olduklarını vurguladı.

Yüz yüze eğitimin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için aşı başta olmak üzere maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesinin önemine dikkati çeken Zeybek, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz Senatosu tarafından alınan kararda derslerin yüz yüze ve yüzde 40'a kadar uzaktan eğitim karması ile yürütülmesinin uygun olacağı kararı alındı. Böylelikle öğrencilerimiz, derslerinin büyük bir çoğunluğunu yüz yüze yapma imkanı bulacak. Tabii yüz yüze eğitimin gerekli olmadığı ve çevrim içi bir şekilde yapılabilecek dersler de üniversitemiz uzaktan eğitim sistemiyle öğrencilerimize verilmeye çalışılacak. Her zaman üzerinde önemle durduğumuz aşı, Kovid-19 salgını ile mücadele etmek için bir gereklilik haline geldi. Öğrencilerimizden ricamız, eğitim-öğretimin yüz yüze ve sağlıklı bir şekilde devam etmesi için bir an önce aşılarını tamamlamalarıdır. Gümüşhane Üniversitesi olarak öğrencilerimizin sağlığı ve güvenliği için bütün adımları atıyoruz."