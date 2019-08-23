Son Dakika Haberleri: Gümüşhane Valiliğinden "gelenek, görenek, örf ve adet" açıklaması
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Gümüşhane Valiliğinden "gelenek, görenek, örf ve adet" açıklaması

1 saat önce

Gümüşhane Valiliği, gelenek, görenek, örf ve adet adı altında yapılan ve toplumun genel ahlakına, kamu düzenine aykırı şiddet, istismar ya da kötü tutum ve davranış içeren eylemlere müsaade edilmeyeceği belirtildi.

Gümüşhane Valiliğinden

Gümüşhane Valiliği, gelenek, görenek, örf ve adet adı altında yapılan ve toplumun genel ahlakına, kamu düzenine aykırı şiddet, istismar ya da kötü tutum ve davranış içeren eylemlere müsaade edilmeyeceği belirtildi.


Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi uyarınca, Gümüşhane İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması ve çocukların genel olarak beden ve ruh sağlıklarının korunması ile suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla ilimiz sınırları içerisinde yapılması planlanan nişan, düğün, şenlik, şölen, toplantı vb. bütün etkinliklerin genel ahlaka, toplumsal kurallara ve kanunlara uygun olarak yapılması gerektiği belirtildi


Açıklamada, "gelenek, görenek, örf ve adet adı altında yapılan ve toplumun genel ahlakına, kamu düzenine aykırı şiddet, istismar ya da kötü tutum ve davranış içeren eylemlere müsaade edilmemesini, bu emrin uygulanmasına, yerine getirilmesine aykırı davranan, tatbik ve icrasına muhalefet eden, zorluk çıkaran kişilere, idari emir ve işlemlere aykırılıktan, fiil ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. ve 33. maddesi ve diğer hükümleri gereği yasal işlem yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Valiliği, Gümüşhane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 07:21 Kaynak: İHA
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