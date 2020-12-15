Yüzeyi buz tutan Limni Gölü, pandemide de ilgi görüyor - Son Dakika

Yüzeyi buz tutan Limni Gölü, pandemide de ilgi görüyor

15.12.2020 11:57

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki önemli alternatif turizm merkezlerinden Limni Gölü Tabiat Parkı, yağan karın ardından büyük bölümü buz tutan görüntüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki önemli alternatif turizm merkezlerinden Limni Gölü Tabiat Parkı, yağan karın ardından büyük bölümü buz tutan görüntüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Trabzon Havalimanı'na 65, Gümüşhane kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki 2 bin 50 rakımlı Limni Gölü Tabiat Parkı, tarihi İpek Yolu üzerindeki Zigana Dağı eteklerinde yer alıyor.

Adını aldığı krater gölü ile çevresindeki sarıçam ve ladin ağaçlarıyla ziyaretçilerini büyüleyen tabiat parkı, soğuk havanın yüksek kesimlerde yerini kara bırakmasıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı tabiat parkındaki gölün yüzeyinin büyük bölümü buz tuttu.

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 100 bini aşkın doğaseveri ağırlayan tabiat parkı, bir restoran ve konaklama amaçlı 22 orman köşküyle pandemi sürecinde şehir yaşamından uzaklaşarak doğayla baş başa zaman geçirmek isteyenleri bekliyor.

Limni Gölü Tabiat Parkı İşletmecisi Murat Eroğlu, AA muhabirine, kentte soğuk havanın yüksek kesimlerde yerini kara bıraktığını ve soğuk hava nedeniyle Limni Gölü'nün yüzeyinin de donduğunu söyledi.

Limni Gölü Tabiat Parkı'nın misafirlerine yaz ve kış farklı güzellikleri yaşattığını belirten Eroğlu, 2020 yılı yaz sezonunu pandemi nedeniyle sıkıntılı geçirdiklerini ancak buna rağmen diğer destinasyonlara oranla iyi bir ziyaretçi sayısını elde ettiklerini aktardı.

Eroğlu, geçen yıl ziyaretçi sayısında 250 bini geçtiklerini ifade ederek, "Pandemiye rağmen bu yıl 100 bini aştık. Yabancılardan ziyade misafirlerimiz yerli turist ağırlıklı oldu. Sezon boyunca da tedbirleri sıkı şekilde uyguladığımızdan dolayı hiçbir personelimiz çok şükür koronavirüse yakalanmadı. Alan müsait olduğu için sosyal mesafe sıkıntısı da yaşamıyoruz." diye konuştu.

Limni Gölü Tabiat Parkı'nda bir doğa dinginliği ve yayla havası olduğunu dile getiren Eroğlu, tabiat parkında konaklamak isteyen ziyaretçiler için hizmet veren 22 orman köşkü bulunduğuna işaret etti.

Eroğlu, gözden uzak tatil ve az sayıda insan bulunması nedeniyle tabiat parkında konaklamaya da ciddi rağbet olduğunun altını çizerek, "Trabzon'dan ya da bölgedeki diğer illerden, hafta sonu kısıtlamadan kaçanlar geliyor. Hafta sonu odalarımız doluydu. Arazi aracı olanlar genellikle bizi tercih ediyor. Şehrin stresinden kaçarak pandemide temiz, bol oksijenli havada vakit geçirmek isteyen tüm misafirlerimizi Limni Gölü Tabiat Parkı'nda ağırlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

-"Doğayla bütünleştiğimiz zaman rahatlıyoruz"

İstanbul'dan gelen psikolog Senay Cisan da yaz mevsiminde tabiat parkını ziyaret ettiğini ancak kışın da kendileri için farklı bir deneyim olduğunu söyledi.

Tabiat parkında ciddi anlamda eğlendiklerini ve dinlenme fırsatı bulduklarını anlatan Cisan, "Pandemiyle birlikte bir sürü risk ve kaygı taşıyoruz. Doğayla bütünleştiğimiz zaman rahatlıyoruz. Son zamanlarda insanlar şehir yaşamından çok doğaya kaçmaya çalışıyorlar. Onlardan biri de aslında biziz. Herkese burayı görmelerini tavsiye ediyoruz." dedi.

Yüzeyi buz tutan Limni Gölü, pandemide de ilgi görüyor
Yüzeyi buz tutan Limni Gölü, pandemide de ilgi görüyor
Yüzeyi buz tutan Limni Gölü, pandemide de ilgi görüyor
Yüzeyi buz tutan Limni Gölü, pandemide de ilgi görüyor

Trabzon Havalimanı, Gümüşhane, Turizm, Torul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yüzeyi buz tutan Limni Gölü, pandemide de ilgi görüyor - Son Dakika


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