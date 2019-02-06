Son Dakika Haberleri: Güncelleme (2) - Kastamonu'da Balıkçı Teknesi Battı

Güncelleme (2) - Kastamonu'da Balıkçı Teknesi Battı

51 dakika önce

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu iki kişi öldü, bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Güncelleme (2) - Kastamonu'da Balıkçı Teknesi Battı, System.String[]
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu iki kişi öldü, bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Şeref ve kardeşi Hayati Kara ile Murat Azaklıoğlu, "Oğuzhan-4" adlı balıkçı teknesiyle sabah saatlerinde Özlüce Balıkçı Barınağı'ndan Karadeniz'e açıldı.

Taşburun köyü açıklarında ağ çektikleri sırada dalganın etkisiyle alabora olan teknede bulunanlardan Şeref Kara, yüzerek kıyıya çıkarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bitkin haldeki Şeref Kara, İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kısa süre sonra Azaklıoğlu'nun cansız bedeni dalgalarla sahile vurdu.

Sahil Güvenlik, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmalarına Sinop'tan gelen dalgıçlar da destek verdi.

Arama çalışmasına katılan dalgıçlar, Hayati Kara'nın cesedini batık teknenin yanındaki ağlara takılı şekilde buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:51 Kaynak: AA

Karadeniz, İnebolu, Kastamonu, Güncel
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