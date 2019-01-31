Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Adana'da Asker Uğurlamasına Gidenleri Taşıyan Midibüs Devrildi: 3 Ölü, 20 Yaralı

Güncelleme - Adana'da Asker Uğurlamasına Gidenleri Taşıyan Midibüs Devrildi: 3 Ölü, 20 Yaralı

1 saat önce

Adana'da asker uğurlamak için Karataş ilçesinden, il merkezine yola çıkan midibüsün ters yönden gelen iş makinesine çarpması sonucu 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Güncelleme - Adana'da Asker Uğurlamasına Gidenleri Taşıyan Midibüs Devrildi: 3 Ölü, 20 Yaralı, System.String[]
Adana'da asker uğurlamak için Karataş ilçesinden, il merkezine yola çıkan midibüsün ters yönden gelen iş makinesine çarpması sonucu 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.


Karataş Belediyesine ait sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 01 C 9242 plakalı midibüs, Adana-Karataş yolu Solaklı mevkisinde operatör İbrahim Çeker yönetimindeki 4202028 plakalı kepçeyle çarpıştı.

Çarpışma üzerine olay yerine AFAD, Can-Kur ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler ve vatandaşların da yardımıyla ambulanslara alınan yaralılar, çevrede hastanelere kaldırıldı.

Kazada, Haydar ve Elzem Ateş ile Murat Kazım Aydın yaşamını yitirirken, hastaneye kaldırılan yaralıların sayısı 20'ye yükseldi.

Midibüstekilerin, askere gidecek olan Haydar Ateş'i uğurlamak için Adana Büyükşehir Otogarı'na gittiği öğrenildi.

Ekiplerin olay yerinde incelemesi sürerken, midibüs içerisinde koltuk sayısından fazla yolcunun bulunduğu iddia edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:48 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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