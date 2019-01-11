Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Adana'da Terör Operasyonu

Güncelleme - Adana'da Terör Operasyonu

1 saat önce

Adana'da terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncelleme - Adana'da Terör Operasyonu, System.String[]
Adana'da terör örgütü YPG/ PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.

Kent merkezindeki 5 adrese düzenlenen operasyonda B.G, N.H. ve İ.M. gözaltına alındı.

B.G'nin, terör örgütü PKK adına sözde mahkeme kurup yargılama yaptığı, N.H. ve İ.M'nin ise Türkiye'nin Suriye'nin doğusuna yönelik olası harekatı nedeniyle örgüte eleman kazandırmaya çalıştığı ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar, adli kontrol şartıyla salıverildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:22 Kaynak: AA

PKK, Adana, Güncel
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