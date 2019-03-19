Güncelleme - Balıkesir'de Pkk/kck Operasyonu
54 dakika önce
Balıkesir'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla, biri HDP'nin Karesi Belediye Meclisi üyesi adayı 8 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir
'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla, biri HDP
'nin Karesi
Belediye Meclisi üyesi adayı 8 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen zanlılar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince Edremit
, Ayvalık
ve Bandırma
ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonda, aralarında HDP'nin Karesi Belediye Meclisi üyesi adayı Yurdanur G'nin de olduğu 8 zanlıyı yakalayan ekipler, söz konusu adreslerde dijital materyaller ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, daha sonra emniyet müdürlüğüne getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:53 Kaynak: AA
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