Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Balıkesir'de Pkk/kck Operasyonu

Güncelleme - Balıkesir'de Pkk/kck Operasyonu

54 dakika önce

Balıkesir'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla, biri HDP'nin Karesi Belediye Meclisi üyesi adayı 8 şüpheli gözaltına alındı.

Güncelleme - Balıkesir'de Pkk/kck Operasyonu, System.String[]
Balıkesir'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla, biri HDP'nin Karesi Belediye Meclisi üyesi adayı 8 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen zanlılar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Edremit, Ayvalık ve Bandırma ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, aralarında HDP'nin Karesi Belediye Meclisi üyesi adayı Yurdanur G'nin de olduğu 8 zanlıyı yakalayan ekipler, söz konusu adreslerde dijital materyaller ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, daha sonra emniyet müdürlüğüne getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:53 Kaynak: AA

Karesi, Halkların Demokratik Partisi, Balıkesir, Güncel
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