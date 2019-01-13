Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Bartın'da Bir Kişi Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

Güncelleme - Bartın'da Bir Kişi Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

1 saat önce

Bartın'da bir kişi, kıskançlık nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmanın ardından eşini bıçaklayarak öldürdü.

Güncelleme - Bartın'da Bir Kişi Eşini Bıçaklayarak Öldürdü, System.String[]
Bartın'da bir kişi, kıskançlık nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmanın ardından eşini bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Aladağ Mahallesi'nde Şenol K. ile eşi Gül K. arasında tartışma çıktı.

Kıskançlık nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmanın ardından Şenol K, eşi Gül K'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gül K, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İki çocukları olduğu öğrenilen çiftten Gül K'nin cenazesi otopsi için Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü, Şenol K. ise polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Şenol K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle hakimliğe çıkartılan Şenol K, tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:26 Kaynak: AA

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