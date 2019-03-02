Güncelleme - Eskişehir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü
36 dakika önce
Eskişehir'de kavga sırasında silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Eskişehir
'de kavga
sırasında silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Ulu Önder Mahallesi Erzurum Kongresi
Caddesi'nde Zafer G. (37) ile aralarında önceden husumet bulunan Ali K. (32) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali K, tabancayla Zafer G'ye ateş ederek kaçtı. Başından vurulan Zafer G, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Zanlı Ali K, İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Sivrihisar
ilçesinde saklandığı evde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:50 Kaynak: AA
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