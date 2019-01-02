Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Fatih'te Dün Gece Yanan Bina Çöktü

Güncelleme - Fatih'te Dün Gece Yanan Bina Çöktü

1 saat önce

Fatih'te dün gece yanan 3 katlı bina çöktü.

Güncelleme - Fatih'te Dün Gece Yanan Bina Çöktü, System.String[]
Fatih'te dün gece yanan 3 katlı bina çöktü.


Alınan bilgiye göre, Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'ta metruk olduğu belirtilen 3 katlı kısmen ahşap bina çöktü.


İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Bina içinde bulunan 3 kişinin ekiplerce çıkarılıp hastaneye gönderildiği belirtildi.


Enkazdan bir kişinin sesinin duyulduğu, bu bölgede kurtarma çalışması yapıldığı öğrenildi.

Bu arada Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver de olay yerine geldi.

Binada dün gece çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:14 Kaynak: AA

İtfaiye, Fatih, Güncel
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