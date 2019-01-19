Son Dakika Haberleri: Güncelleme - İzmir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü

Güncelleme - İzmir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü

1 saat önce

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kadın av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Güncelleme - İzmir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, System.String[]
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kadın av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.


Alınan bilgiye göre, Örnekköy Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup arasında sokakta tartışma çıktı.


Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin av tüfeğiyle ateş açması sonucu Dudu Demirkıran (50) vurularak ağır yaralandı.


Ambulansla hastaneye kaldırılan Demirkıran hayatını kaybetti.

İki kişi gözaltına alındı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştıkları iddiasıyla biri çocuk 2 kişiyi gözaltına aldı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.

İki grubun husumet yüzünden daha önce mahkemelik oldukları, olay günü mahallede düzenlenen asker eğlencesinde alkol alan kişiler arasında kavga çıktığı, kavgaya sonradan dahil olan kadına av tüfeğiyle ateş edildiği öne sürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:50 Kaynak: AA

kavga, İzmir, Güncel
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