Güncelleme - İzmir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü
1 saat önce
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kadın av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.
İzmir
'in Karşıyaka
ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kadın av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, Örnekköy
Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup arasında sokakta tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin av tüfeğiyle ateş açması sonucu Dudu Demirkıran (50) vurularak ağır yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Demirkıran hayatını kaybetti.
İki kişi gözaltına alındı İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği
ekipleri, kavgaya karıştıkları iddiasıyla biri çocuk 2 kişiyi gözaltına aldı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.
İki grubun husumet yüzünden daha önce mahkemelik oldukları, olay günü mahallede düzenlenen asker eğlencesinde alkol alan kişiler arasında kavga çıktığı, kavgaya sonradan dahil olan kadına av tüfeğiyle ateş edildiği öne sürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:50 Kaynak: AA
İki Grup Arasında Çıkan Kavgada 50 Yaşındaki Kadın Av Tüfeğiyle Vurularak Öldürüldü
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