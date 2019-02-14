Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kartal'daki Çöken Binaya İlişkin Soruşturma

Güncelleme - Kartal'daki Çöken Binaya İlişkin Soruşturma

16 dakika önce

Kartal'da çöken 21 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adliyeye getirildi.

Güncelleme - Kartal'daki Çöken Binaya İlişkin Soruşturma, System.String[]
Kartal'da çöken 21 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adliyeye getirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin başlatılan soruşturmada, yeni bir gelişme yaşandı.


Soruşturma kapsamında Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerince binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve inşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen inşaat teknikeri Arzu Keleş Boran gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Öte yandan proje ve inşaat mühendisi Osman Mısırlıoğlu'nun da bilgisine başvurulmak için emniyete çağrıldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:33 Kaynak: AA

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