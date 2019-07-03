GÜNCELLEME - Munzur Çayı'na düşerek kaybolan gencin cesedi bulundu

Tunceli Valiliğinden, Ovacık ilçesinde 19 gün önce bir otobüsün bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Engin Eroğlu'nun cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Tunceli Valiliğinden, Ovacık ilçesinde 19 gün önce bir otobüsün bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Engin Eroğlu'nun cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Yoncalı köyünde yaşayan 27 yaşındaki Eroğlu'nun, 15 Haziran'da hayvanlarını otlatmak için gittiği Munzur Vadisi'ndeki yoldan geçen bir otobüsün arızalanarak açılan bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşerek kaybolduğu hatırlatıldı.

Eroğlu'nun, söz konusu tarihten itibaren ekiplerce Munzur Nehri'nde arandığı belirtilen açıklamada, gencin cesedine otobüsün bagaj kapağının çarpmasıyla düştüğü yerden 8 kilometre uzaklıkta ulaşıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Engin Eroğlu kardeşimize rahmet, ailesine ve sevdiklerine sabır diliyoruz. Eroğlu'nun kaybolduğu ilk günden beri arama çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz." ifadesi kulanıldı.

Çayın Torunoba mevkisinde suda bulunan Eroğlu'nun cesedinin sudan çıkartılması için ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Eroğlu'nu 200 kişilik kurtarma ekibi aradı

Valiliğin arama çalışmalarının detaylarına ilişkin yaptığı ikinci açıklamada ise çalışmalarda jandarma, emniyet, Tunceli Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve sağlık personeli ile farklı illerden gelen uzmanların da bulunduğu 200 kişilik kurtarma ekibinin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, arama çalışmalarında devletin tüm imkanlarının seferber edildiği ifade edildi.

Eroğlu, 15 Haziran'da hayvanlarını otlatmak için gittiği Munzur Vadisi kenarında yürürken, Tunceli-Ovacık kara yolunda bir otobüsün arızalanarak açılan bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşerek kaybolmuştu.

Bu durumun, otobüsteki bir yolcunun cep telefonu ile çektiği görüntülerden tespit edilmesiyle Eroğlu'nun bulunması için çay ve çevresinde Tunceli AFAD Müdürlüğü, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ekibi, çeşitli kentlerden gelen arama kurtarma ekipleri ve gönüllülerce arama çalışması başlatılmıştı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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