GÜNDEM / 11 Temmuz 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Valiliği ve Fatih Sultan Mehmet Müzesi'ni ziyaret edecek, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri final müsabakasını izleyecek ve kazanan başpehlivana altın kemer takdim edecek.

Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki parlamento heyeti ile Kuveyt'e gidecek.

(Edirne/16.00/16.30/17.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muhtarlar Buluşması'na katılacak, Üretici Kadınlar, Kadın Emek Pazarı ve Mor Ev Kadın Atölyesi'ni ziyaret edecek, Belediyenin Yerli Tohum Bankası fide dağıtım töreni, park açılışı ile Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakımevi açılışlarına iştirak edecek.

Sarayiçi Er Meydanı'nda Başpehlivanlar Karamürselli Aydın Demir ve Denizlili Hüseyin Çokal Heykeli açılışına katılacak Kılıçdaroğlu, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izleyecek.

(Edirne/10.30-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Belediye ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Ayder Yaylası, Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi ve millet bahçesi alanı ile Yağlıtaş Afet Konutlarında incelemelerde bulunacak.

(Rize/10.30-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Bulgaristan'da halk erken genel seçimde sandık başına gidecek.

(Sofya)

2- Srebrenitsa soykırımının 26'ncı yılında 19 soykırım kurbanı düzenlenecek anma programının ardından toprağa verilecek.

(Bosna Hersek) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık güreşleriyle tamamlanacak.

Güreşleri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

(Edirne/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) finalinde İtalya ile İngiltere karşı karşıya gelecek.

(Londra/22.00) (Fotoğraflı)

3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic ile İtalyan Matteo Berrettini karşılaşacak.

(Londra)

ÖZEL HABER

1- Kuraklığa rağmen Marmara Bölgesi'ndeki yağışlar İstanbul'daki barajları doldurdu

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de yer yer yaşanan kuraklığa rağmen Marmara Bölgesi'nde 2021'in ilk 6 ayında yağışların uzun yıllar ortalamasına göre fazla olması, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluğu geçen yıla oranla artırdı

(Hikmet Faruk Başer-İstanbul)

2- Futbol kulüpleri ilk yarıda borsalarda Benfica'yla atağa kalkarken, Juventus'la kayıpları oynadı

Yılın ilk yarısında hisse senedi piyasasında SL Benfica yüzde 26, Borussia Dortmund yüzde 14,3, SS Lazio yüzde 8,7, Olympique Lyon yüzde 3,2 kazandırdı

Bu dönemde AFC Ajax'ın hisseleri yüzde 7,1, Manchester United'ın hisseleri yüzde 9,3, Juventus'un hisseleri yüzde 11,4 geriledi

(Burhan Sansarlıoğlu-İstanbul)

3- Prof. Dr. İsmail Balık'tan, "konser ve futbol maçlarına Kovid-19 aşısı olmayanlar alınmasın" önerisi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık:

"Genç jenerasyonumuzda aşı kararsızlığı, ilgisizliği ya da lakaytlığının daha fazla olduğunu görüyoruz"

"Gençleri aşıya teşvik etmek amacıyla yasaklamalardan ziyade keyfe keder sosyalleştikleri alanları kısıtlamaya dönük uygulamalara gidilebilir. Konserler, tiyatro, sinema, eğlence merkezleri, futbol, basketbol maçları gibi alanlara iki doz aşısını olmayanlar alınmayabilir"

"Delta varyantı girdiği ülkelerde bir ay içerisinde hakim hale geliyor. Ülkemizde de ağustosun ortalarından itibaren Delta varyantını yüzde 80 oranında görmeye başlayacağız gibi duruyor. Bu yeni bir dalgaya sebebiyet verebilir"

(Burcu Çalık-Ankara)

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