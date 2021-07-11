Üye Girişi
GÜNDEM / 11 Temmuz 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 11 Temmuz 2021

11.07.2021 08:57
GÜNDEM / 11 Temmuz 2021, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Valiliği ve Fatih Sultan Mehmet Müzesi'ni ziyaret edecek, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri final müsabakasını izleyecek ve kazanan başpehlivana altın kemer takdim edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Valiliği ve Fatih Sultan Mehmet Müzesi'ni ziyaret edecek, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri final müsabakasını izleyecek ve kazanan başpehlivana altın kemer takdim edecek.

Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki parlamento heyeti ile Kuveyt'e gidecek.

(Edirne/16.00/16.30/17.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muhtarlar Buluşması'na katılacak, Üretici Kadınlar, Kadın Emek Pazarı ve Mor Ev Kadın Atölyesi'ni ziyaret edecek, Belediyenin Yerli Tohum Bankası fide dağıtım töreni, park açılışı ile Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakımevi açılışlarına iştirak edecek.

Sarayiçi Er Meydanı'nda Başpehlivanlar Karamürselli Aydın Demir ve Denizlili Hüseyin Çokal Heykeli açılışına katılacak Kılıçdaroğlu, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izleyecek.

(Edirne/10.30-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Belediye ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Ayder Yaylası, Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi ve millet bahçesi alanı ile Yağlıtaş Afet Konutlarında incelemelerde bulunacak.

(Rize/10.30-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Bulgaristan'da halk erken genel seçimde sandık başına gidecek.

(Sofya)

2- Srebrenitsa soykırımının 26'ncı yılında 19 soykırım kurbanı düzenlenecek anma programının ardından toprağa verilecek.

(Bosna Hersek) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık güreşleriyle tamamlanacak.

Güreşleri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

(Edirne/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) finalinde İtalya ile İngiltere karşı karşıya gelecek.

(Londra/22.00) (Fotoğraflı)

3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic ile İtalyan Matteo Berrettini karşılaşacak.

(Londra)

ÖZEL HABER

1- Kuraklığa rağmen Marmara Bölgesi'ndeki yağışlar İstanbul'daki barajları doldurdu

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de yer yer yaşanan kuraklığa rağmen Marmara Bölgesi'nde 2021'in ilk 6 ayında yağışların uzun yıllar ortalamasına göre fazla olması, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluğu geçen yıla oranla artırdı

(Hikmet Faruk Başer-İstanbul)

2- Futbol kulüpleri ilk yarıda borsalarda Benfica'yla atağa kalkarken, Juventus'la kayıpları oynadı

Yılın ilk yarısında hisse senedi piyasasında SL Benfica yüzde 26, Borussia Dortmund yüzde 14,3, SS Lazio yüzde 8,7, Olympique Lyon yüzde 3,2 kazandırdı

Bu dönemde AFC Ajax'ın hisseleri yüzde 7,1, Manchester United'ın hisseleri yüzde 9,3, Juventus'un hisseleri yüzde 11,4 geriledi

(Burhan Sansarlıoğlu-İstanbul)

3- Prof. Dr. İsmail Balık'tan, "konser ve futbol maçlarına Kovid-19 aşısı olmayanlar alınmasın" önerisi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık:

"Genç jenerasyonumuzda aşı kararsızlığı, ilgisizliği ya da lakaytlığının daha fazla olduğunu görüyoruz"

"Gençleri aşıya teşvik etmek amacıyla yasaklamalardan ziyade keyfe keder sosyalleştikleri alanları kısıtlamaya dönük uygulamalara gidilebilir. Konserler, tiyatro, sinema, eğlence merkezleri, futbol, basketbol maçları gibi alanlara iki doz aşısını olmayanlar alınmayabilir"

"Delta varyantı girdiği ülkelerde bir ay içerisinde hakim hale geliyor. Ülkemizde de ağustosun ortalarından itibaren Delta varyantını yüzde 80 oranında görmeye başlayacağız gibi duruyor. Bu yeni bir dalgaya sebebiyet verebilir"

(Burcu Çalık-Ankara)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Şentop, Altın Kemer, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 11 Temmuz 2021 - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahçeli'den yıl dönümü hediyesi geldi! Anlamlı hediye dikkat çekti 16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahçeli'den yıl dönümü hediyesi geldi! Anlamlı hediye dikkat çekti Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor 15:28 Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor WhatsApp'a yeni bir özelik geldi! Artık mesajlar bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak 15:04 WhatsApp'a yeni bir özelik geldi! Artık mesajlar bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak
Nöbet yerinde bulunmayan doktorla başhekim yardımcısının kavgası hastaneyi karıştırdı 14:46 Nöbet yerinde bulunmayan doktorla başhekim yardımcısının kavgası hastaneyi karıştırdı Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı 14:43 Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı Polisin tabancasından çıkan kurşun aileyi parçaladı: Eşi öldü, kayınvalidesi yaralı 14:08 Polisin tabancasından çıkan kurşun aileyi parçaladı: Eşi öldü, kayınvalidesi yaralı
Kavgayı ayırmaya giden ekonomist, başına aldığı satır darbesiyle hayatını kaybetti 13:22 Kavgayı ayırmaya giden ekonomist, başına aldığı satır darbesiyle hayatını kaybetti Fransız turistlerin katıldığı mavi yolcuk iyi bitmedi: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar 10:08 Fransız turistlerin katıldığı mavi yolcuk iyi bitmedi: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar

Son Dakika Haberleri
16:11 Topuk Yaylası'nı ziyaret eden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti
16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahçeli'den yıl dönümü hediyesi geldi! Anlamlı hediye dikkat çekti
15:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa'daki "Şöhretler Karması" maçında sahaya çıkacak
15:28 Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor
15:05 Otogarda bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı! Müzikholde dövülüp taksiciler tarafından bir kenara atılmış
15:04 WhatsApp'a yeni bir özelik geldi! Artık mesajlar bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak
14:46 Nöbet yerinde bulunmayan doktorla başhekim yardımcısının kavgası hastaneyi karıştırdı
14:44 Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupayı kazanacak takımı tahmin etti
14:43 Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı
13:58 İki gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi uçurumun dibinde bulundu
Topuk Yaylası'nı ziyaret eden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti Topuk Yaylası'nı ziyaret eden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti         
16:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa'daki "Şöhretler Karması" maçında sahaya çıkacak         
15:56
Otogarda bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı! Müzikholde dövülüp taksiciler tarafından bir kenara atılmış Otogarda bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı! Müzikholde dövülüp taksiciler tarafından bir kenara atılmış         
15:06
Boğazdan geçen savaş gemilerinin aşırı hız yapması sonucu oluşan sert dalgalar bir kafeyi sular altında bıraktı Boğazdan geçen savaş gemilerinin aşırı hız yapması sonucu oluşan sert dalgalar bir kafeyi sular altında bıraktı         
15:03
Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupayı kazanacak takımı tahmin etti Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupayı kazanacak takımı tahmin etti         
14:45
Aracını gelin arabası gibi süsledi, boşanma davasına gitti Aracını gelin arabası gibi süsledi, boşanma davasına gitti         
14:14
Bayram öncesi oteller yüzde 100 doldu! 6 bin nüfuslu Amasra'ya 200 bin turist bekleniyor Bayram öncesi oteller yüzde 100 doldu! 6 bin nüfuslu Amasra'ya 200 bin turist bekleniyor         
13:34
Eski ABD Başkanı Trump'ın da izlediği büyük dövüşte Conor McGregor'un ayağı kırıldı, maçı Dustin Pourier kazandı Eski ABD Başkanı Trump'ın da izlediği büyük dövüşte Conor McGregor'un ayağı kırıldı, maçı Dustin Pourier kazandı         
11:32
15 yaşındaki Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı 15 yaşındaki Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı         
09:59
Talihsiz adam, vahşi ayının kurbanı olmuş! Cansız bedeni gören kardeşler perişan oldu Talihsiz adam, vahşi ayının kurbanı olmuş! Cansız bedeni gören kardeşler perişan oldu         
09:45
2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı 2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı         
23:30
13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor 13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor         
22:43
Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler         
20:14
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi         
19:16
Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı         
18:29
Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler         
11:54
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2021 16:22:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM / 11 Temmuz 2021 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement