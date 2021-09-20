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GÜNDEM / 20 Eylül 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 20 Eylül 2021

20.09.2021 08:57
GÜNDEM / 20 Eylül 2021, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu ABD'de Yeni Türkevi Binası Açılış Töreni'ne katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu ABD'de Yeni Türkevi Binası Açılış Töreni'ne katılacak.

(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Meritxell Batet, Senato Başkanı Ander Gil Garcia, Temsilciler Meclisi/Senato Avrupa Birliği Karma Komisyonu Başkanı Susana Sumelzo, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Pau Mari-Klose ve beraberindeki parlamento heyetiyle görüşecek.

(Madrid) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(Bursa/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Necda Moralıgil İlkokulu ve Erenköy Kız Lisesi açılış törenleri ile Sıfır Atık Projesi kapsamında defter dağıtım programına katılacak.

(İstanbul/10.00/12.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı Lansmanı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 4 yıl vadeli iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TÜİK, temmuz ayı tarımsal girdi fiyat endeksi ile ağustos ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Özbekistan'da Türk Konseyi Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanları 5. Toplantısı ile 1. Genç Girişimciler Forumu'na katılacak.

(Taşkent) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'in 6. haftası Beypiliç Boluspor-İstanbulspor, Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü ve MKE Ankaragücü-Menemenspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Bolu/17.00/Balıkesir/Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

3- A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Stefan Kuntz için Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenlenecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- "En ağır" kalp hastalığıyla doğdu, 3 yılda 3 ameliyatla hayata tutundu

Hipoplastik sol kalp sendromu olan ve 3 yaşında sağlığına kavuşan Yiğit'in ameliyatını gerçekleştiren Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özgür Yıldırım:

"Hipoplastik sol kalp sendromu bir bebeğin başına gelebilecek en ağır kalp hastalıklarından biri. Eğer doğru zamanda tanı konulup, tedavi yapılmazsa çok ölümcül bir hastalık. Tedavi edilmezse hastalar 1 ay içerisinde kaybediliyor"

Anne Meryem Polat:

"Hamileyken keşke renkli ultrason çektirmeye gitseydim. Doktorum bana 'Bu olmadan çocuğun kalp yönünden varsa sıkıntısını göremeyiz.' demişti. Tabii ki pişman oldum, keşke çektirseydim. En azından tedavisi olan bir hastanede doğum yapardım"

(Hatice Şenses/İstanbul)

2- Pamukkale'de ziyaretçi sayısının artması turizmciyi umutlandırdı

DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen:

"Pamukkale'deki gözle görülür ziyaretçi artışı bize gelecek yıl için umut veriyor"

TÜRSAB Pamukkale Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu:

"Gelecek yıl inşallah bu yıldan daha çok misafiri beyaz cennetimizde ağırlamayı hedefliyoruz"

(Sebahatdin Zeyrek/Denizli)

3- Küresel enflasyonla mücadelede "6D riski" hesapları değiştiriyor

Küresel çapta enflasyonist baskıların ne kadar süreceği tartışmaları ve bunun para politikalarına yansımasına dair belirsizlikler devam ederken, "delta varyantı", "mali saygınlığı korumak adına verilen teşvikler", "küreselleşmeden uzaklaşma", "istihdam piyasasında kaybolan hakimiyet", "siyasi karışıklıklar" ve "dolar" faktörlerinin enflasyonla mücadeleyi zorlaştıracağı belirtiliyor

Nordea Market Küresel FX Başekonomisti Andreas Steno Larsen:

"Parasal genişleme tek başına enflasyonist değil ancak bu hükümetlerin açık vermeye devam ederek ekonomide dolaşan para stokunu artırmasıyla birleşince durum değişiyor. Dolayısıyla elimizde parasal genişleme ve kamu teşvikleri bileşimi paralelinde enflasyonist bir oyun değiştiricimiz var"

Capital Economics Kıdemli ABD Ekonomisti Michael Pearce:

"Mevcutta istihdam piyasasındaki sıkıntıların gündemde kalacağı aşikar ve 2019 öncesi döneme geri dönmek yıllar alacak gibi gözüküyor. Ben iş gücü piyasasındaki uyumsuzlukların 2022 sonuna kadar sürmesini, bunun ücretler üzerinde baskı yaratarak çekirdek enflasyonda yukarı yönlü etki yaratmaya devam etmesini bekliyorum"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen:

"Hem siyasi karışıklıklar hem de hava koşulları emtia fiyatlarını etkileyen önemli değişkenler olurken, bunların enflasyona yansımaları bir müddet daha gündemde olacak gibi gözüküyor"

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

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Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, cumhurbaşkanı, Açılış Töreni, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: GÜNDEM / 20 Eylül 2021 - Son Dakika
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