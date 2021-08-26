GÜNDEM / 26 Ağustos 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı dolayısıyla düzenlenen Malazgirt Fetih Programı'na katılacak.

Programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de iştirak edecek.

(Muş/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarlar, STK temsilcileri, kanaat önderleri buluşmasına katılacak, esnaf ziyaretinin ardından, Otizm Gönüllüleri Derneğini ziyaret edecek.

(Çorum/11.00/16.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, G20 Kadınların Güçlendirilmesi Bakanlar Konferansı ile Afganistan'da kadınların durumuna ilişkin bakanlar toplantısına katılacak, ardından "Çalışma ve Ekonomik Güçlendirme ve İş-Yaşam Dengesi" başlıklı oturumda konuşacak.

(Santa Margherita Ligure)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Durağan ve Boyabat ilçeleri ile kent merkezinde esnafı ziyaret edecek.

(Sinop/11.00/12.30/15.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- TÜİK, 2021 yılı hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarını duyuracak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde rektörlerle bir araya gelecek.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da Taliban'ın ülke genelinde kontrolü ele almasının ardından gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda müsabakalar, çeşitli branşlarda yapılacak mücadelelerle sürecek. Masa tenisinde Hamza Çalışkan, Merve Cansu Demir, Kübra Korkut, Nergiz Altıntaş, Hatice Duman ve Neslihan Kavas grup maçlarına çıkacak. Halterde Nazmiye Muratlı ile yüzmede erkekler 4x50 Metre Serbest Karışık Milli Takımı yarışmalarını yapacak. Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Takımı, Güney Kore'yle, Golbol Kadın Milli Takımı ise Mısır'la karşılaşacak.

(Tokyo/09.45/15.20)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuralarının çekimi ve ödül töreni, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

3- UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray-Randers ve HJK Helsinki- Fenerbahçe maçları oynanacak.

(İstanbul/21.00/Helsinki/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Roma- Trabzonspor ve Kopenhag-Demir Grup Sivasspor müsabakaları yapılacak.

(Roma/Kopenhag/ 20.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- SGK'ye 30 milyar liralık yapılandırma başvurusu

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7326 sayılı Kanun kapsamında SGK'ye 600 bin borçlu yapılandırma başvurusunda bulundu

SGK Başkanı İsmail Yılmaz:

"Borcu olan vatandaşlarımıza, yapılandırmanın son müracaat tarihinin 31 Ağustos olduğunu hatırlatıyor ve sağlanan avantajlardan yararlanmalarını öneriyoruz"

(Özcan Yıldırım/Ankara)

2- Birleşik Krallık İhracat Bakanı Stuart: "Türkiye ile 2022'de daha kapsamlı STA için müzakerelere başlayacağız"

"Türkiye, çok cazip bir pazar. İşte bu yüzden Türkiye'de yatırım yapan çok sayıda büyük İngiliz oyuncu görüyoruz. Gelecekte daha fazlasını yapmaları için onları teşvik edeceğim"

(Yunus Türk/İstanbul)

3- Arslantepe Höyüğü'nde ömür geçiren arkeologların UNESCO sevinci

Yaklaşık 60 yıldır Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nde kazılar yapan İtalyan ekip, höyüğün UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınmasının onurunu yaşıyor

Kazı ekibine öğrenciyken katılan ve şu an kazı başkanlığı yapan Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli:

"Bizim gibi bilim insanları burayı ve önemini biliyorduk, şimdi UNESCO ile Arslantepe'nin önemini dünya anladı"

Höyükte 30 yıl kazı başkanlığı yaparak emekli olan Prof. Dr. Marcella Frangipane:

"Buranın önemini anlatmak için 2013'te UNESCO'ya başvurmak için harekete geçtik. 8 yıllık çalışmayla iyi sonuç elde edildi, çok memnunum"

(Yeter Erdine/Malatya)

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