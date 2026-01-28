GÜNDEM / 28 Ocak 2026 - Son Dakika
GÜNDEM / 28 Ocak 2026

28.01.2026 09:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Nüfus Politikaları Kuruluna başkanlık yapacak

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasını takip edecek, Bağcılar'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/11.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türk Dünyası Buluşmaları çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek, Türk Dünyası Belediyeler Birliği yönetim kurulu toplantısına ve Genç Yıldızlar Ödül Töreni'ne katılacak, Valiliğe, Şahinbey ve Şehitkamil belediyelerine ziyarette bulunacak.

(Gaziantep/10.00-18.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Elazığ/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Macaristan Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 2. Dönem Toplantısı'na katılacak, iş insanlarıyla bir araya gelecek.

(Budapeşte) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ortaköy Çevreyolu açılış törenine iştirak edecek, iş dünyası ve STK temsilcileriyle bir araya gelecek, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, Valiliğe ve Belediyeye ziyarette bulunacak.

(Aksaray/11.00/13.00/15.00/16.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci ve son haftasında İngiltere'nin Manchester City ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Manchester/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci ve son haftasında Romanya ekibi FCSB'ye konuk olacağı maç öncesi son idmanını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapacak.

Teknik Direktör Domenico Tedesco ile bir oyuncusu, müsabaka öncesi Arena Nationala'da basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/12.30/Bükreş/18.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- FCSB Teknik Direktörü Elias Charalambous ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci ve son haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacakları maç öncesi Arena Nationala'da basın toplantısı düzenleyecek.

(Bükreş/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 16. haftasında, A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Yunanistan'ın Aris ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

5- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur beşinci maçında; F Grubu'nda Fenerbahçe Opet, İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

6- CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında; C Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Sırbistan'ın OK Zeleznicar, A Grubu'nda ise VakıfBank, Fransa'nın Volero takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Lajkovac/21.00/Le Cannet/22.30)

7- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi gruplarının dördüncü haftasında, A Grubu'nda Ziraat Bankkart, Slovenya'nın ACH Volley ekibini konuk edecek.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

8- Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçlarında; Fenerbahçe Medicana, Slovenya'nın OK Alpacem Kanal ekibini konuk edecek, ON Hotels Alanya Belediyespor ise Belçika'nın Greenyard Maaseik takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Maaseik/22.30) (Fotoğraflı)

9- CEV Erkekler Challenge Kupası 8'li final turu rövanş maçında Altekma, Portekiz'in Benfica ekibini ağırlayacak.

(İzmir/17.00) (Fotoğraflı)

10- TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 21. hafta, Beyaz Grup'ta ise 23. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

11- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sekizinci hafta müsabakaları oynanacak.

(Fotoğraflı)

***

Kaynak: AA

