GÜNDEM / 4 Şubat 2026 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

GÜNDEM / 4 Şubat 2026

04.02.2026 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al-İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak, onuruna verilecek resmi yemeğe...

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al-İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak, onuruna verilecek resmi yemeğe ve Türkiye-Mısır İş Forumu Kapanış Oturumu'na iştirak edecek.

(Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Defne Belediyesi, Narlıca Mezarlığı ve konteyner kenti ziyaret edecek, "rezerv alan mağdurları" ile buluşacak, "Semavi Dinlerin Temsilcileriyle Dua Programı"na katılacak, partisinin Antakya İlçe Başkanlığı ile Cilvegözü Sınır Kapısı'na ziyarette bulunacak.

(Hatay/11.00/12.00/13.00/14.00/15.00/16.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurul gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi TBMM grup toplantıları gerçekleştirecek.

(TBMM/14.00/10.30/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin reel efektif döviz kuru ve Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu açıklayacak.

(İstanbul/14.30/18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında üçüncü hafta maçlarına devam edilecek. Boluspor-Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir, Galatasaray-İstanbulspor ve Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor müsabakaları yapılacak.

(Bolu/13.00/İstanbul/15.30/20.30/Ankara/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın B Grubu 17. haftasındaki Türk derbisinde Beşiktaş GAİN, Türk Telekom'u ağırlayacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu üçüncü maçında Galatasaray MCT Technic, İsrail'in Hapoel Netanel Holon ekibiyle iç saha maçını Bulgaristan'da oynayacak.

(Samokov/20.00)

4- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur altıncı ve son maçlarında, E Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, İspanya'nın Spar Girona, F Grubu'nda Fenerbahçe Opet ise Fransa'nın Basket Landes ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.00/20.00) (Fotoğraflı)

5- CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin altıncı ve son haftasında, B Grubu'nda Fenerbahçe Medicana, Polonya'nın PGE Budowlani, A Grubu'nda VakıfBank, İtalya'nın Savino Del Bene ekibini ağırlayacak, C Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, İtalya'nın Numia Vero Volley, D Grubu'nda ise Zeren Spor, Almanya'nın Dresdner ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00/19.30/Milano/Dresden/21.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Kadınlar CEV Kupası play-off turu rövanş maçında Galatasaray Daikin, Almanya'nın Allianz MTV ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Stuttgart/21.30)

7- Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabı, Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Ziraat Bankkart-Altekma müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/Ankara/16.30) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 13. hafta maçları yapılacak. Ortahisar Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor, Göztepe-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor-MC Sistem Yurdum ve Odunpazarı-Armada Praxis Yalıkavak müsabakaları oynanacak.

(Trabzon/14.00/İzmir/16.00/İstanbul/17.00/Eskişehir/18.00) (Fotoğraflı)

9- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 21. haftası, Rize Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor-Altınpost Giresunspor, Spor Toto-Nilüfer Belediyespor, Ankara Hentbol-Güneysu ve İstanbul Gençlik-DEPSAŞ Enerji As karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Rize/14.00/Eskişehir/16.00/Ankara/16.00/18.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

10- TFF 3. Lig 3. Grup 17. hafta erteleme maçında Düzce Cam Düzcespor ile THC Group Zonguldakspor FK karşı karşıya gelecek.

(Düzce/13.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 4 Şubat 2026 - Son Dakika

Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi
Diyarbakır’da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı Sonucu görmeniz lazım Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Vahdettin’e övgüler dizen öğretmenden “Cumhuriyet düşmanı“ iddialarına yanıt Vahdettin'e övgüler dizen öğretmenden "Cumhuriyet düşmanı" iddialarına yanıt
Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş
Burak Yılmaz’dan Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret Burak Yılmaz'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
’’Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu’’ iddialarına yalanlama ''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü
Elon Musk’a bir şok daha: İngiltere’den Grok’a soruşturma Elon Musk'a bir şok daha: İngiltere'den Grok'a soruşturma
Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran mesajı: Askeri müdahaleye karşıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: Askeri müdahaleye karşıyız

10:25
Dev bir marka daha Türkiye’ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
09:59
Netanyahu’nun Aliyev’e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
09:43
Bahçeli’nin görmek istemeyeceği anket
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
09:31
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor Uçak eski yıldızı almaya gidecek
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Uçak eski yıldızı almaya gidecek
09:08
Fenerbahçe, N’Golo Kant’yi Kadrosuna Kattı
Fenerbahçe, N'Golo Kanté'yi Kadrosuna Kattı
09:03
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
08:59
Epstein’ın malikanesinden çıkan olay isim Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
08:55
Fenerbahçe Kante’nin ardından transferde bir bomba daha patlatıyor
Fenerbahçe Kante'nin ardından transferde bir bomba daha patlatıyor
08:40
Epstein’ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
08:36
Galatasaray’da ayrılık Barcelona’da oynayan isme ’’Güle güle’’ dendi
Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme ''Güle güle'' dendi
08:31
Altında 18 yıl sonra bir ilk Kimse bunu beklemiyordu
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
08:19
İpler koptu Real Madrid’de Arda Güler şoku
İpler koptu! Real Madrid'de Arda Güler şoku
08:06
Dehşet çiftliği Bir kişi aranırken kemik fışkırdı
Dehşet çiftliği! Bir kişi aranırken kemik fışkırdı
07:36
Kraliyet ailesinde Epstein depremi Saraydan kapı dışarı ettiler
Kraliyet ailesinde Epstein depremi! Saraydan kapı dışarı ettiler
07:32
Trump’tan yeni Epstein açıklaması: Masum olduğum ortaya çıktı
Trump'tan yeni Epstein açıklaması: Masum olduğum ortaya çıktı
06:11
ABD İran’ın talebini kabul etti Cuma günkü görüşme Umman’da yapılacak
ABD İran'ın talebini kabul etti! Cuma günkü görüşme Umman'da yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 10:35:26. #7.11#
SON DAKİKA: GÜNDEM / 4 Şubat 2026 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.